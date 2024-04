The Beatles : le documentaire «Let It Be» diffusé pour la première fois depuis plus de 50 ans sur Disney+

Le documentaire sur les Beatles intitulé «Let It Be» sera diffusé pour la première fois en plus de 50 ans sur Disney+, le 8 mai prochain, dans une version restaurée inédite.

Une bonne nouvelle pour les fans du groupe légendaire. Sorti en 1970, le documentaire emblématique des Beatles «Let It Be» sera diffusé pour la première fois en plus de 50 ans sur Disney+, le 8 mai prochain.

Le film, dirigé par Michael Lindsay-Hogg, met en scène le célèbre groupe de Liverpool travaillant sur l'album éponyme en janvier 1969, aux studios de cinéma de Twickenham à Londres, ainsi que des images de leur ultime performance en tant que groupe sur le toit du bâtiment au cours de ce même mois.

See The Beatles in the 1970 film, Let it Be, fully restored for the first time, streaming May 8 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/tI6MGWCN6d

— Disney+ (@DisneyPlus) April 16, 2024