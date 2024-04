Taylor Swift : quels records la superstar de la pop détient-elle ?

À seulement 34 ans, Taylor Swift est incontestablement l’artiste n°1 au monde, et ce n’est pas son double album, «The Tortured Poets Department», sorti ce vendredi 19 avril, qui devrait inverser la tendance. Voici les records les plus marquants établis et battus par la chanteuse.

L’album le plus préenregistré sur Spotify

Un jour avant la sortie de«The Tortured Poets Department», ce vendredi, la chanteuse a établi un nouveau record sur Spotify pour le nombre de réservations préenregistrées de l'histoire du service de streaming. Lancées le 28 mars, elles ont bénéficiées de mise à jour, dévoilant de nouvelles paroles et présentant des clips vidéo intrigants.

On April 18th, 2024, Taylor Swift's THE TORTURED POETS DEPARTMENT became the most pre-saved album Countdown Page in Spotify history. pic.twitter.com/gJbZgegdwV — Spotify (@Spotify) April 18, 2024

La première artiste à remporter quatre fois le titre d'Album de l'année

Taylor Swift a marqué l'histoire aux Grammy Awards 2024 en remportant la plus haute récompense pour son dixième album studio, intitulé «Midnights», faisant d'elle la première et la seule personne à avoir accompli cet exploit à quatre reprises, ayant déjà obtenu cette distinction pour ses albums «Fearless», «1989» et «Folklore».

L'artiste la plus récompensée aux American Music Awards

L'artiste a remporté 40 de ses 49 nominations aux American Music Awards (AMA), ce qui en fait l'une des musiciennes les plus récompensées de l'histoire de la cérémonie. Cela lui a valu le titre d'«Artiste de la décennie» en 2019.

La première femme à remporter trois fois l’album de l’année

En 2021, l'album alternatif «Folklore» a remporté le Grammy de l'album de l'année, ce qui lui a valu le privilège unique réservé à une femme d'obtenir ce prix pour la troisième fois. Les seuls artistes ayant également remporté ce titre trois fois sont Stevie Wonder, Frank Sinatra et Paul Simon.

L'artiste la plus nommée pour la chanson de l'année aux Grammys

La star a obtenu six nominations aux Grammy Awards en 2024, dont une pour sa chanson «Anti-Hero». C'était sa septième nomination dans cette catégorie, ce qui en fait la meilleure artiste de tous les temps dans la rubrique. Même si elle n'a jamais remporté cet honneur, elle a déjà été nommée pour «You Belong With Me», «Shake It Off» et «Blank Space».

La première musicienne à devenir milliardaire grâce à ses revenus musicaux

Taylor Swift a rejoint Jay-Z, Rihanna et Diddy en tant que musiciens milliardaires selon Forbes, qui l'a officiellement déclarée comme la première artiste à accomplir cet exploit «uniquement sur la base de ses chansons et de ses performances».

Taylor Swift is the first musician to hit ten-figure status solely based on her songs and performances. https://t.co/3HVDMvvGMn pic.twitter.com/428o7UnYCL — Forbes (@Forbes) April 19, 2024

L'année dernière, le magazine économique a révisé la valeur nette de la chanteuse à 1,1 milliard de dollars sur son site, sa tournée Eras ayant grandement contribué à sa richesse, et d’ici la fin de la tournée en 2024, sa valeur nette connaîtra une augmentation considérable.

L'artiste et l'album les plus écoutés en une seule journée sur Spotify

L'interprète a battu son propre record sur la plate-forme de streaming, la réédition «1989 (Version de Taylor)» devenant l’album le plus écouté en 2023 sur une période de 24 heures. Auparavant, le record était détenu par son opus «Midnight» sorti 2022.

She’s done it again On October 27th, Taylor Swift became the most-streamed artist in a single day in Spotify history, and 1989 (Taylor's Version) became Spotify's most-streamed album in a single day in 2023 so far. pic.twitter.com/cLFizApdIo — Spotify (@Spotify) October 28, 2023

La tournée la plus rentable de tous les temps

Selon le livre Guinness des records, la tournée mondiale «Eras Tour» est maintenant la tournée de concerts la plus lucrative de l'histoire. Elle a généré plus d'un milliard de dollars de recettes. Commencée en mars 2023, la série de spectacles avait déjà rapporté 1,04 milliard de dollars à la fin de l'année 2023, après 151 concerts à travers le monde, selon Pollstar.

La première femme à avoir 10 singles avec plus d'un milliard d'écoutes sur Spotify

La célébrité est la première femme à avoir dix chansons en solo avec plus d'un milliard de streams sur Spotify. «Cruel Summer» est sa chanson la plus populaire sur le site de streaming.

La première femme avec plus de 100 millions d’auditeurs mensuels

L’artiste est devenue la première femme à enregistrer 100 millions d’auditeurs sur un mois sur Spotify. Cependant, elle se classe actuellement au deuxième rang des artistes les plus populaires au monde, derrière The Weeknd, avec 104 millions d'écoutes mensuelles.

Queen behavior On August 29th, Taylor Swift became the first female artist in Spotify history to reach 100 million monthly listeners. pic.twitter.com/p7smvexszE — Spotify (@Spotify) August 29, 2023

«Taylor Swift : The Eras Tour» est le film-concert le plus rentable de tous les temps

Sortie en 2023, l’expérience cinématographique a rapporté 261,7 millions de dollars de recettes dans le monde. Le précédent record était détenu par «Justin Bieber : Never Say Never», en 2011.

La seule artiste de l'histoire à occuper tout le top 10 du Billboard Hot 100 en une semaine

Taylor Swift a vécu une semaine historique en octobre 2022 dans les 64 ans d'existence du classement Billboard Hot 100, devenant la première artiste à occuper les 10 premières places en une semaine. Tous les titres du top 10 proviennent de son album «Midnights», sorti en 2023.