«Deadpool & Wolverine» : les deux héros se provoquent sans fin dans la nouvelle bande-annonce du film

Deux mois après un premier teaser, une nouvelle bande-annonce du film «Deadpool & Wolverine», prévue pour le 24 juillet prochain, a été révélé ce lundi.

Un aperçu de taille. La nouvelle bande-annonce du très attendu «Deadpool & Wolverine» est sortie ce lundi 22 avril.

Dans le troisième film de la série «Deadpool», Ryan Reynolds a de nouveau enfilé son emblématique costume rouge, pour sa première aventure officielle dans l'Univers cinématographique Marvel (MCU). Afin protéger sa famille d'une menace inconnue, l'anti-héros est contraint de collaborer avec Wolverine, joué pour la dixième fois par Hugh Jackman.

Co-écrit et dirigé par le Montréalais Shawn Levy, «Deadpool 3», qui sort six ans après le deuxième volet, met également en vedette Emma Corin dans le rôle de l'antagoniste Cassandra Nova, Matthew Macfayden dans la peau de Paradox, ainsi que Morena Baccarin et d'autres acteurs qui ont joué les amis de Wade Wilson dans les deux premiers films Deadpool.

365 millions de vues en une journée pour le premier trailer

La première bande-annonce du film, diffusée pendant le Super Bowl, a établi un nouveau record en totalisant 365 millions de vues en 24 heures, surpassant le précédent record détenu par «Spider-Man : No Way Home».

Sur les réseaux sociaux, Ryan Reynolds avait déjà dévoilé un clip, une affiche du film et la date de sortie du teaser, un jour avant la sortie la sortie officielle du trailer.

Attendu le 24 juillet 2024 au cinéma, ce Deadpool 3 sera également le seul film du MCU à sortir en salles cette année.