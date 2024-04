«Les Feux de l’amour» : l'actrice Meg Bennett, qui a joué Julia Newman pendant quatre décennies, est morte à l'âge de 75 ans

La scénariste et actrice primée Meg Bennett, célèbre pour son rôle dans «Les Feux de l'amour», est décédée le 11 avril, à l'âge de 75 ans, des suites d'un cancer.

Un personnage discret, mais culte. Meg Bennett, connue pour son rôle de Julia Newman, la première épouse de Victor Newman dans «Les Feux de l'amour», est décédée le 11 avril des suites d'un cancer, a annoncé sa famille dimanche 21 avril.

«Helen Margaret Bennett, connue tout au long de sa carrière professionnelle sur scène et à l'écran sous le nom de "Meg", a perdu sa bataille contre le cancer ce 11 avril 2024. Jusqu'à la fin, elle a travaillé avec dévouement avec les enfants, écrit et dialogué avec sa famille et ses amis éloignés», est-il écrit dans sa nécrologie publiée dans le Los Angeles Times.

Née le 4 octobre 1948, Helen Margaret Bennett, de son vrai nom, est connue du grand public pour son rôle de Julia Newman, la première femme du fameux Victor Newman dans «Les Feux de l'amour», un personnage qu'elle a incarné pendant quatre décennies.

Son mari à l'écran, l'acteur Éric Braeden, a rendu hommage à la comédienne sur la plate-forme X (anciennement Twitter).

My first “wife” Julia, played by my friend MEG BENNETT, has passed away! She succumbed to the ravages of cancer! I had not seen much of MEG in the last years, except at my 40th anniversary!



She was such a bright and gentle lady! I remember she taught me about the history of…

— Eric Braeden (@EBraeden) April 22, 2024