«The Office» : Domhnall Gleeson et Sabrina Impacciatore au casting de la nouvelle version de la série culte

Sabrina Impacciatore et Domhnall Gleeson sont les deux premiers acteurs qui devraient jouer dans la nouvelle version de la sitcom culte «The Office».

Un casting cinq étoiles. Domhnall Gleeson, qui a joué dans «Star Wars : L'Ascension de Skywalker» et Sabrina Impacciatore, connu pour son rôle dans «White Lotus», ont rejoint la distribution de la nouvelle version de «The Office», a rapporté Deadline.

Porté par Michael Koman et Greg Daniels, qui a adapté le feuilleton britannique pour le public américain, le projet ne serait pas un reboot de «The Office». L'intrigue devrait se dérouler probablement dans un nouveau bureau avec de nouveaux personnages, tout en évoluant dans le même univers que la série documentaire humoristique, qui suit le quotidien d'un groupe d'employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie.

Deux acteurs de prestige

Sabrina Impacciatore est célèbre pour avoir joué le rôle de Valentina, la gérante d'un hôtel, dans la deuxième saison de «The White Lotus», menant à une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie du meilleur second rôle féminin dans la sitcom dramatique.

Domhnall Gleeson a notamment travaillé au côté de Steve Carell dans «The Patient», lui valant une nomination au Golden Globe et au Critics Choice Award.

Le Dublinois apparaîtra bientôt dans le film Fountain of Youth, réalisé par Guy Ritchie, aux côtés de John Krasinski et Natalie Portman, ainsi que dans Echo Valley, où il jouera avec Julianne Moore et Sydney Sweeney.

Le comédien est apparu dans les films «Harry Potter et les reliques de la mort», dans la peau de Bill Weasley, et dans la dernière trilogie «Star Wars», où il jouait le général Armitage Hux.