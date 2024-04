Rock'n'Roll Hall of Fame : Cher, Mary J.Blige, Kool & The Gang... Qui sont les prochains artistes à rejoindre le panthéon la musique ?

Le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé les 16 artistes qui seront intronisés au sein du panthéon de la musique américaine, lors de la cérémonie du 19 octobre prochain, à Cleveland.

Les légendes à l'honneur. Lors de l'émission American Idol du dimanche 21 avril, les 16 artistes intronisés au Rock and Roll Hall of Fame 2024, le célèbre panthéon américain du rock, ont été annoncés par Ryan Seacrest et Lionel Richie, tous deux intronisés en 2022.

Cette année, Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & The Gang, A Tribe Called Quest et Ozzy Osbourne, déjà intronisé en tant que membre de Black Sabbath en 2006, font leur entrée dans la catégorie des artistes interprètes, couvrant le rock, la pop et le hip-hop.

Congratulations to the #RockHall2024 Inductee Class for achieving Music's Highest Honor! Learn more about this year's Inductees here: https://t.co/6X9ozk4jQ1 pic.twitter.com/nIEja6t5ZT — Rock Hall (@rockhall) April 22, 2024

L'événement prestigieux honorera également Big Mama Thornton, Alexis Korner et John Mayall avec «le prix de l'influence musicale».

«Le prix de l'excellence musicale» sera décerné à titre posthume à Jimmy Buffett, ainsi qu'au MC5, à Dionne Warwick et à Norman Whitfield, tandis que la scénariste et productrice de télévision Suzanne de Passe remportera «le prix Ahmet Ertegun».

Mariah Carey, Lenny Kravitz, ou encore Oasis non sélectionnés

Les artistes intronisés au Rock & Roll Hall of Fame, sélectionnés parmi les nommés de cette année, ont «créé une musique dont l'originalité, l'impact et l'influence ont changé le cours du rock & roll», selon l'organisation.

Mariah Carey, Eric B. & Rakim, Sade, Jane's Addiction, Lenny Kravitz, Oasis ou encore Sinéad O'Connor, décédée l'année dernière, font partie des quinze nommés qui n'ont pas été retenus.

La 39e cérémonie annuelle d'intronisation aura lieu le 19 octobre au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, Ohio, et sera diffusée en direct sur Disney+ le lendemain.

Fondé en 1983 à Cleveland, dans l'Ohio, le Rock and Roll Hall of Fame rend les artistes éligibles à l'intronisation, 25 ans après la sortie de leur premier disque.