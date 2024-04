Yoko Ono : la compagne de John Lennon honorée par une prestigieuse académie américaine pour l'ensemble de sa carrière

Yoko Ono, la compagne de John Lennon, a reçu la médaille MacDowell pour l'ensemble de sa carrière. Elle n’assistera pas à la cérémonie publique prévue le 21 juillet prochain dans le New Hampshire.

Une artiste qui a marqué les époques. Le premier programme de résidence d'artistes aux États-Unis, MacDowell, a décerné la médaille Edward MacDowell à l'artiste Yoko Ono, compagne de John Lennon, pour l’ensemble de sa carrière, ce lundi 22 avril.

«Il n’y a jamais eu personne comme elle ; il n'y a jamais eu de travail comme le sien. Pendant près de sept décennies, elle a récompensé les regards, suscité la réflexion, inspiré les féministes et défendu les migrants à travers des œuvres d’une grande imagination (…) Toujours fraîche et pertinente, son œuvre particulièrement puissante parle de notre époque, qui a cruellement besoin de son leitmotiv : la paix», a déclaré la présidente du conseil d'administration de MacDowell, Nell Painter, dans un communiqué.

Le fils de l’artiste, Sean Ono Lennon, a déclaré que la médaille était «un honneur incroyable» pour sa mère, la première femme asiatique à recevoir la prestigieuse médaille.

De rares apparitions ses dernières années

«L'histoire et la liste des anciens récipiendaires sont vraiment remarquables. Cela me rend très fier de voir son art apprécié et célébré de cette manière», a-t-il ajouté. Récemment, le musicien a sorti une chanson en collaboration avec James McCartney, le fils de Paul McCartney, un autre membre des Beatles.

Depuis 1960, le programme de résidence d'artistes MacDowell décerne chaque année une Médaille à des personnalités marquantes du monde de l'art, choisissant des individus qui ont laissé une empreinte durable dans la culture.

La femme de 91 ans, de plus en plus rare en public, n'assistera pas à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 21 juillet, sur le campus MacDowell à Peterborough, dans le New Hampshire.

Son directeur musical de longue date, David Newgarden, acceptera la 64e médaille en son nom.