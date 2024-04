Fortnite Festival 2024 : Billie Eilish en tête d’affiche

Après The Weeknd et Lady Gaga, Billie Eilish sera la prochaine tête d'affiche du festival virtuel Fortnite, pour sa 3e saison.

Sur tous les fronts. Alors que son album «Hit Me Hard And Soft» est prévu pour le 17 mai prochain, Billie Eilish est confirmée pour le Fortnite Festival, un mode centré sur la musique, ce 23 avril.

Cette saison, qui se déroule jusqu'au 13 juin, offrira aux joueurs la possibilité de débloquer de nouvelles tenues et skins à l'effigie de l'artiste, mais aussi de profiter de nouvelles pistes musicales telles que «All the Good Girls Go to Hell», «Happier Than Ever» et «Therefore I Am».

Parmi les autres chansons à débloquer, «Oxytocin» de Billie Eilish, ainsi que des hits comme «Maps» de Maroon 5, «Friday I'm in Love» de The Cure, et «Youngblood» de 5 Seconds Of Summer seront accessibles.

Dans la boutique, les joueurs pourront acquérir de nouveaux émoticônes utilisés dans les messages échangés pendant une diffusion en direct, mettant en scène les tubes de l'interprète de «Bad Guy».

Une annonce prévisible

La collaboration s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau Pass Festival, proposant deux chemins, l'un gratuit et l'autre disponible contre 1800 V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Le Pass Festival de la saison 3 offre une multitude de récompenses à débloquer en jouant, et la version payante permet même de mettre la main instantanément sur le skin «Racines Vertes» de Billie Eilish.

Sur son compte X (anciennement Twitter), la célébrité a annoncé la nouvelle avec une image de son personnage virtuel arborant des cheveux teints en vert et une tenue fluorescente entièrement verte, confirmant les rumeurs qui circulaient depuis la fin de la saison 2 du festival.

Fortnite Festival Main Stage: 4.23.24 pic.twitter.com/dxaQBsqD4A — billie eilish (@billieeilish) April 22, 2024

«Fortnite Festival Main Stage : 4.23.24», a-t-elle légendé, confirmant que cette collaboration sera disponible avec la mise à jour du jeu prévue pour le mardi 24 avril.

Après avoir gagné un deuxième Oscar pour sa chanson originale dans le film «Barbie», Billie Eilish se joint à The Weeknd et Lady Gaga pour devenir la troisième grande star à se produire dans Fortnite.

Initialement lancé en décembre 2023, le Fortnite Festival est un jeu de rythme gratuit semblable à «Rock Band», qui peut être joué avec les modes Battle Royale et LEGO du célèbre jeu de tir.