Oscars 2025 : salles éligibles, récompenses spéciales, dates limites... Quelles sont les nouvelles règles pour la cérémonie ?

Les Oscars, récompenses cinématographiques les plus prestigieuses d'Hollywood, vont connaître des modifications importantes pour la 97e cérémonie, prévue le 2 mars 2025.

Un air de renouveau. Près de deux mois après la cérémonie des Oscars 2024, le conseil d'administration de l'Académie des arts et des sciences du cinéma américaine a dévoilé plusieurs changements concernant les règles pour la 97e édition annuelle l'an prochain. Voici un aperçu de ce qui va changer.

Diffusion dans lES salles de cinéma

Comme d'habitude, les films devront toujours sortir au cours de l'année civile 2024 pour être éligibles, à savoir entre le 1er janvier et le 1er décembre 2024. Cependant, les critères de projection évoluent.

Les cinémas drive-in, où l'on regarde des films en plein air depuis sa voiture, ne seront plus comptabilisés comme lieux éligibles, une mesure temporairement adoptée en 2020 lors de la fermeture des salles de cinéma intérieures.

Désormais, les films devront être projetés pendant une semaine sur l'un des six marchés américains, incluant désormais Dallas-Fort Worth, suivie d'une course de sept jours, consécutives ou non, sur 10 des 50 principaux marchés américains, dans les 45 jours suivant la première diffusion. Les autres marchés éligibles incluent le comté de Los Angeles, la ville de New York, la Bay Area, Chicago et Atlanta.

La catégorie du meilleur film

Selon un décret du conseil d'administration publié en juin 2023 mais entrant en vigueur aujourd'hui, pour concourir pour le prix du meilleur film, les œuvres doivent soumettre le formulaire Academy Representation and Inclusion Standards Entry (RAISE), répondant à au moins deux des quatre normes d'inclusion et de représentation : la diversité à l’écran (rôle provenant d’une ethnie sous représentée, scénario autour d'un groupe sous-représenté ou 30% des rôles secondaires pour des groupes sous-représentés), la diversité au sein de l’équipe créative du film, l’égalité des chances, et le marketing du film.

Les catégories de longs métrages d'animation et internationaux

Désormais, les films d'animation provenant de pays étrangers pourront être conservés dans la catégorie du meilleur long métrage, s'ils respectent les critères d'admissibilité des deux catégories.

LES compositeurs

La catégorie de la meilleure musique originale inclura désormais une liste de vingt titres au lieu de quinze, qui seront annoncés fin décembre avant le début de la période officielle de vote des nominations en janvier.

De plus, trois compositeurs au maximum pourront recevoir individuellement des statuettes s'ils ont tous contribué pleinement à la partition. Auparavant, trois compositeurs devaient se présenter en tant que groupe.

Les scénaristes

Pour être considérés pour les Oscars du meilleur scénario adapté ou original, les scénaristes devront désormais fournir un scénario de tournage final.

Les récompenses spéciales

Les récompenses remises lors de la cérémonie des Governors Awards de l'Académie changeront légèrement.

Ainsi, le prix commémoratif Irving G. Thalberg ne prendra plus la forme d'un buste, mais d'une statuette des Oscars standard, tandis que le prix humanitaire Jean Hersholt sera désormais attribué à «une personne de l'industrie cinématographique dont les efforts humanitaires ont fait honneur à l'industrie en promouvant le bien-être humain et ont contribué à corriger les inégalités».

Par ailleurs, lors des prix scientifiques et techniques, deux récompenses ont été rebaptisées pour mieux reconnaître les avancées technologiques. «Le prix Gordon E. Sawyer», décerné occasionnellement depuis 1981 à «une personne de l'industrie cinématographique dont les contributions technologiques ont fait honneur à l'industrie», sera désormais connu sous le nom de «Scientific and Technical Lifetime Achievement Award» («Le prix de la réussite scientifique et technique»).

«Le prix John A. Bonner», une médaille d'honneur «en reconnaissance d'un service et d'un dévouement exceptionnels dans le maintien des normes élevées de l'Académie», a été renommé «le prix du service scientifique et technique».

Les dates de dépôt des films

Les dates limites sont également précisées pour le dépôt des oeuvres dans les différentes catégories, allant du 15 août 2024 pour les catégories Court métrage d'animation, Long métrage documentaire, Court métrage documentaire et Court métrage d'action réelle, jusqu'au 14 novembre 2024 pour les catégories long métrage d'animation, et meilleur film.

Le règlement complet de la 97e cérémonie des Oscars et le règlement promotionnel de la campagne se trouvent sur son site web.