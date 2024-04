Tom Holland : l'acteur confirme sa participation à «Spiderman 4»

Tom Holland, connu pour jouer le rôle de Peter Parker au cinéma, a annoncé qu'il reprendra son rôle dans «Spider-Man 4», ainsi que sa participation à la production du film.

Une bonne nouvelle pour les fans de Marvel. Lors du Festival international du Cinéma Sands à St. Andrews, en Écosse, le lundi 22 avril, Tom Holland a annoncé qu'il jouerait à nouveau dans un quatrième film «Spider-Man», a rapporté Deadline le 22 avril.

«La réponse simple est que je voudrai toujours faire des films «Spider-Man». Je dois ma vie et ma carrière à «Spider-Man». La réponse simple est donc oui. Je voudrai toujours en faire plus», a-t-il notamment déclaré, après avoir participé au premier tournoi de golf annuel Sands avec son frère, Harry, en marge du festival.

Après avoir incarné le super-héros dans «Homecoming» en 2017, «Far From Home» en 2019 et «No Way Home» en 2021, le comédien a admis qu'il était difficile de décider de la direction à prendre pour la suite du troisième volet de l'homme-araignée, sans répéter les thèmes des films précédents.

Un succès au box-office

«Nous avons les meilleurs spécialistes du secteur qui travaillent à l'histoire, quelle qu'elle soit. Mais tant que nous ne l'aurons pas trouvée, nous aurons un héritage à protéger. Le troisième film était si spécial à bien des égards que nous devons nous assurer de faire ce qu'il faut», a expliqué le compagnon de l'actrice Zendaya.

«C'est la première fois dans le processus créatif que je suis de la partie aussi tôt. C'est juste un processus où j'observe et j'apprends. C'est une étape très amusante pour moi. Comme je l'ai dit, tout le monde veut que cela se produise. Mais nous voulons être sûrs de ne pas répéter les mêmes choses», a-t-il conclu.

«Spider-Man : No Way Home», avec Zendaya, Tobey Maguire et Andrew Garfield, a récolté 260 millions de dollars lors de son premier week-end, devenant ainsi le deuxième meilleur démarrage de tous les temps au box-office américain.

Tom Holland sera prochainement en représentation au théâtre à Londres, pour une durée de douze semaines à partir de mai 2024, dans le rôle de Roméo, le protagoniste de la célèbre pièce de Shakespeare, «Roméo et Juliette».