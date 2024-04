«Mercredi» saison 2 : Thandiwe Newton rejoint le casting de la série

L’actrice Thandiwe Newton, de la série Westworld, devrait donner la réplique à Jenna Ortega dans la saison 2 de «Mercredi».

Une nouvelle recrue. Le casting de la saison 2 de «Mercredi» s’enrichit. L’actrice Thandiwe Newton aurait rejoint la distribution de la série à succès, selon les informations exclusives de Variety. La comédienne, lauréate d’un Emmy Award en 2018 pour sa performance dans la série «Westworld» devrait donc donner la réplique à Jenna Ortega, qui retrouve la mine renfrognée de Mercredi Addams. Alors que l’intrigue de ce seconde volet reste sous cloche, le personnage que campera l’actrice est lui aussi gardé secret.

La comédienne de 51 ans, également connue pour ses rôles dans les séries «Rogues» et «Urgences» mais aussi au cinéma, où elle a joué dans «Mission Impossible 2», avec Tom Cruise, «A la recherche du bonheur» au côté de Will Smith, ou encore «Collision», avec Sandra Bullock, plongera ainsi dans l’univers décalé de la famille Addams, qui sera tout logiquement à nouveau campée à l’écran par Catherine Zeta Jones (Morticia) et Luis Guzman (Gomez). Une distribution que l'acteur Steve Buscemi (Reservoir Dogs, The Big Lebowski) a également rejoint la semaine dernière.

Toujours pas de date de sortie

Annoncée en janvier 2023, la saison 2 n’a pour l’instant toujours pas de date de sortie officielle. Seule certitude, elle sera plus horrifique et contiendra plus d’action, a toutefois assuré en janvier dernier Jenna Ortega, qui endosse également la casquette de productrice exécutive. Le tournage doit quant à lui débuter dans les jours à venir.

Pour mémoire, la première saison - l'un des plus gros succès de la plate-forme Netflix - mettait en scène Mercredi Addams lors de sa première année à la Nevermore Academy, alors qu'elle enquête sur une série de meurtres. La saison 2 sera sa suite directe.