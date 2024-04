Paris Hilton va adapter le livre «Toxic» sur les «it-girls» du début des années 2000, sous forme de docu-séries

Paris Hilton a prévu d'adapter le livre «Toxic» de Sarah Ditum en une série documentaire, qui portera sur les femmes célèbres du début des années 2000 et leur reflet médiatique.

Un défi de taille. La société mondiale de contenu médiatique de Paris Hilton, «11:11 Media», s'apprête à adapter le livre de Sarah Ditum, «Toxic : Women, Fame, and the Tabloid 2000s», qui explore la misogynie dans la culture pop des années 2000, avec les parcours de neuf célébrités féminines de cette époque, en une série documentaire, a rapporté Variety le 24 avril.

«Quand j'ai découvert «Toxic», j'ai été immédiatement séduit par la profondeur du dévouement, de la recherche et de l'écriture de Sarah», a déclaré la star de téléréalité au Variety Entertainment Marketing Summit 2024, à Beverly Hills.

«Le travail de Sarah m'a incité à considérer «Toxic» comme une série documentaire où nous pouvons fournir une plate-forme pour des histoires similaires à ceux qui ont dû faire face à un examen public intense, afin qu'ils puissent se réapproprier leur récit d'une époque où ils avaient peu de contrôle», a ensuite expliqué la mère de deux enfants.

Neuf célébrités féminines à l'honneur

L’ouvrage explore en profondeur les vies de Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan, Aaliyah, Janet Jackson, Amy Winehouse, Kim Kardashian, Chyna et Jennifer Aniston, révélant leurs luttes pour gérer la renommée, leur quête pour prendre en main leur propre narration, et les hauts et les bas de leur parcours.

«Comme vous pouvez l'imaginer, je suis à la fois effrayée et ravie : Je ne peux pas imaginer un meilleur accueil pour mon livre», a déclaré sur Instagram l’autrice qui travaillera sur l’adaptation.

«11:Media» est une société de médias et de style de vie grand public co-fondée par Paris Hilton et Bruce Gersh en 2021. Auparavant, ils ont produit l’émission «Cooking with Paris», diffusée sur Netflix et «Paris In Love de Peacock».