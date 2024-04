Drake : le rappeur retire «Taylor Made Freestyle», 24 heures après les menaces de poursuites des héritiers de Tupac

Le titre «Taylor Made Freestyle» de Drake a été supprimé des médias sociaux, 24 heures après les menaces de poursuites judiciaires de la part des ayants droit du rappeur Tupac, concernant l'utilisation de sa voix recréée artificiellement.

Action, réaction. Drake a retiré la chanson «Taylor Made Freestyle», dans laquelle la voix de Tupac est recréée par intelligence artificielle, des réseaux sociaux, suite à des menaces de poursuites judiciaires de la part des héritiers du rappeur américain.

Dans le cadre de sa querelle actuelle avec plusieurs grands noms du rap, l'artiste canadien a dévoilé sur les réseaux sociaux le morceau «Taylor Made Freestyle», vendredi dernier, pour s’en prendre à Kendrick Lamar.

Drake drops a new freestyle “Taylor Made Freestyle” pic.twitter.com/yysjksO4zv — The Tea Pot Room (@teapotroom) April 20, 2024

Toutefois, le titre a provoqué une polémique en raison de ses paroles virulentes envers son rival actuel, les critiques sur Taylor Swift, mais surtout pour l'utilisation de voix générées par intelligence artificielle imitant Snoop Dogg et Tupac, figures emblématiques du hip-hop.

«La succession est profondément consternée et déçue par l'utilisation non autorisée de la voix et de la personnalité de Tupac. Non seulement l'enregistrement constitue une violation flagrante des droits légaux de la succession, mais il s'agit également d'un abus flagrant de l'héritage de l'un des plus grands artistes hip-hop de tous les temps. La succession n'aurait jamais donné son accord pour cette utilisation», a écrit l'avocat de la famille, Howard King, dans une lettre le mercredi 24 avril.

Plus de 75 millions de disques vendus dans le monde

Ce dernier a ajouté que «l’utilisation non autorisée, tout aussi consternante, de la voix de Tupac contre Kendrick Lamar, un bon ami de la succession qui n’a donné que du respect à Tupac et à son héritage en public et en privé, aggrave l’insulte».

Tupac Shakur’s Estate Threatens to Sue Drake For Featuring AI-Generated Tupac Voice On His Latest Diss Track. pic.twitter.com/v6WIkueVny — GOT DA SCOOP (@GotDaScoop) April 24, 2024

Drake disposait de moins d'une journée pour retirer «Taylor Made Freestyle» de toutes les plates-formes sociales sous peine de «recours juridiques», ainsi qu’une «action pour violation des droits d’auteur, de la publicité et des droits de personnalité de la succession et des dommages qui en résultent».

Les publications de la chanson ont disparu de ses comptes le jeudi dans la soirée.

«Ils ont fait quoi ? Quand? Comment ? Es-tu sûr ? Tout le monde m’appelle sur mon téléphone, ça me fait exploser. C'est quoi ce bordel ? Ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il ? Je retourne me coucher. Bonne nuit», a réagi le rappeur Snoop Dogg de son côté sur Instagram.

Tupac Amaru Shakur, également connu sous ses noms de scène 2Pac et Makaveli, est considéré comme l’un des rappeurs les plus influents et les plus performants de tous les temps, ayant vendu plus de 75 millions de disques dans le monde.