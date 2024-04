Eminem : le rappeur annonce la sortie d'un nouvel album «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» cet été

Eminem a annoncé la sortie de son nouvel album intitulé «The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)», prévu pour l'été 2024.

«Le Dieu du rap» est de retour. Après quatre ans d'attente, Eminem a annoncé, le jeudi 25 avril, que son douzième album studio, intitulé «The Death of Slim Shady (Coup de Grace)», sortira cet été, lors de son apparition au premier tour de la Draft NFL à Détroit (États-Unis).

Sur les réseaux sociaux, Marshall Mathers, de son vrai nom, a également partagé une bande-annonce de son nouveau projet. Le clip, inspiré des émissions policières, présente un journaliste policier annonçant la mort de Slim Shady, l'alter ego d'Eminem qui fait partie de l'identité du rappeur depuis la sortie de son EP «Slim Shady» en 1997 et de «The Slim Shady LP » en 1999».

THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE). Summer 2024. https://t.co/J3F45PQDLx pic.twitter.com/tdJ4d4PzV0 — Marshall Mathers (@Eminem) April 26, 2024

«Grâce à ses comptines complexes et souvent critiquées, l'anti-héros connu sous le nom de Slim Shady ne manque pas d'ennemis» a expliqué le commissaire.

Le rappeur 50 Cent, un collaborateur de longue date d'Eminem, apparaît ensuite brièvement en déclarant : «Il n'est pas mon ami, c'est un psychopathe».

La mort d'un personnage phare

Le journaliste poursuit ensuite : «Les mêmes paroles grossières et les mêmes pitreries controversées ont peut-être finalement conduit à sa disparition. Rejoignez-moi pour recréer les événements qui ont conduit au meurtre de Slim Shady» narre-t-il.

Eminem lui-même apparaît et dit : «Je savais que ce n'était qu'une question de temps pour Slim».

Le personnage de Slim Shady d'Eminem a souvent été utilisé pour exprimer ses paroles les plus agressives et violentes, ce qui l'a catégorisé comme un rappeur controversé dès le début de sa carrière, notamment sur des chansons telles que «Guilty Conscience», «'97 Bonnie and Clyde» ou encore «Kill You».

Le dernier album d'Eminem, «Music to Be Murdered By », est sorti par surprise en janvier 2020, donnant naissance au single à succès «Godzilla» avec Juice Wrld, décédé en 2019.