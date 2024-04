BLACKPINK : le groupe nommé comme célébrité coréenne la plus puissante en 2024 selon Forbes Korea

Le magazine Forbes Korea a nommé le célèbre groupe de K-pop Blackpink comme la célébrité coréenne la plus influente de l'année 2024.

Une influence indéniable. Blackpink, le célèbre girl band de K-Pop, a été nommé célébrité coréenne la plus puissante de l'année 2024 par Forbes Korea, dans le cadre du «Forbes Korea Power Celebrity 40», qui répertorie les quarante personnalités les plus puissantes de l'industrie du sport et du divertissement en Corée du Sud.

Depuis leurs débuts en 2016, le quatuor féminin, composé de Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa, est devenue le groupe féminin le plus populaire au monde, avec une série impressionnante de succès tels que «Ddu ddu-du», «How you like that» ou encore «Kill this love».

Leur musique entraînante, leurs chorégraphies percutantes, et leur style unique ont propulsé les artistes au sommet des charts, accumulant des millions de vues sur leur chaîne YouTube, qui compte 92,6 millions d'abonnés, ainsi que des millions de d'écoutes sur les plateformes de streaming, avec notamment 17,5 millions d’auditeurs et auditrices par mois sur Spotify.

Célébrité la plus rémunérée de Corée du Sud en 2023

En novembre dernier, les chanteuses ont été honorées par l'une des distinctions les plus prestigieuses du Royaume-Uni pour leur implication dans la protection de l'environnement, en étant faîtes membres de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) par Charles III, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au palais de Buckingham.

Forbes Korea a également désigné le groupe féminin comme la célébrité la mieux rémunérée de Corée du Sud en 2023. Leur deuxième tournée mondiale «Born Pink» s'est classée dixième dans le palmarès des 40 meilleures tournées de fin d'année 2023 du Billboard dans le monde. Elle a rapporté un montant brut mondial de 148,3 millions de dollars grâce à 29 spectacles.

Au total, la série de concerts a attiré 1,8 million de passionnés, devenant ainsi la tournée la plus lucrative d'un groupe féminin et la plus fréquentée par un groupe de filles K-Pop.