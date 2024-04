Jean Musy, compositeur de la musique du film «Papy fait de la résistance», est mort à 76 ans

Le compositeur Jean Musy, à qui l’on doit notamment la musique de «Papy fait de la résistance» et de «Noce Blanche», est décédé à l’âge de 76 ans.

Musicien, compositeur et arrangeur français de musiques de films, Jean Musy s’est éteint, ce samedi 27 avril, à l’âge de 76 ans. La chanteuse Anne-Marie David a annoncé la triste nouvelle ce samedi sur Facebook.

«J’ai le triste privilège de vous faire part du décès de Jean Musy. Il s’est éteint ce jour mais je préfère dire qu’il s’est absenté alors bon voyage Jean», a-t-elle écrit.

Au total, Jean Musy a composé près de 200 musiques de films, dont celle de «Papy fait de la résistance» (1983), des «Fausses Confidences» (1984) ou encore de «Noce blanche» (1989), avec Vanessa Paradis.

Yves Duteil, Véronique Sanson, Joe Dassin...

De 1994 à 2008, il avait également collaboré à plusieurs reprises avec le réalisateur Jean-Claude Brisseau, en signant la musique de «L'Ange noir», des «Savates du bon Dieu», des «Anges exterminateurs» et «À l'aventure».

En tant qu'arrangeur et accompagnateur, Jean Musy a travaillé au côté de Francis Lalanne, Michel Jonasz, Yves Duteil, Serge Reggiani, mais aussi de Véronique Sanson et de Joe Dassin. On lui doit notamment les arrangements du célèbre morceau «Les Champs Élysées».

En 2016, l’artiste avait reçu le Grand Prix SACEM de la musique pour l’image pour l'ensemble de son œuvre.