Taylor Swift : pourquoi la chanteuse ne devrait-elle pas assister au Met Gala 2024 ?

Taylor Swift et son compagnon Travis Kelce, tous deux invités, ne seront pas présents au très attendu gala du Metropolitan Museum of Art (MET) cette année.

Une absence qui fait parler. Malgré les rumeurs qui circulaient, Taylor Swift ne devrait pas se rendre cette année au Met Gala, vu comme «la plus grande soirée de la mode», selon People.

Le Met Gala, traditionnellement organisé le premier lundi de mai, est prévu pour le 6 du mois prochain. Cependant, la chanteuse, qui reprend sa tournée internationale «Eras Tour» le 9 mai à Paris, suivie d'une tournée en Europe au printemps et en été, sera occupée par les répétitions et la préparation des concerts, après la sortie de son triomphal album «Tortured Poets Department», le 19 avril dernier.

Plus tôt en avril, le média américain TMZ a rapporté que Taylor Swift et son petit ami, Travis Kelce, ne participeraient pas à l'événement prestigieux, alors qu'ils ont tous deux reçu des invitations individuelles, sans donner de raison à cette décision.

Première invitation pour Travis Kelce

La pop star a assisté à l'illustre soirée à six reprises, dont la dernière apparition date de 2016 avec sa remarquable coupe blonde platine. En revanche, le joueur de football américain n'a pas encore participé au gala annuel de collecte de fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Center, du Metropolitan Museum of Art de New York.

Cette année, la soirée de mode mettra à l'honneur l'ouverture de la nouvelle exposition «Sleeping Beauties : Reawakening Fashion», une installation multimédia présentant 250 pièces d'archives de la collection permanente de l'institution du costume.

Le code vestimentaire de cette année, décrété par la présidente, est «Le jardin du temps», inspiré de la nouvelle du même nom de JG Ballard, sortie en 1962.

Les coprésidents du Met Gala 2024 seront un quatuor de stars composé de Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny et Chris Hemsworth.