«Je continuerai à soutenir les droits de toutes les personnes LGBTQ» : Daniel Radcliffe répond aux déclarations polémiques de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe a de nouveau répondu à J.K. Rowling, concernant ses prises de position controversées sur les droits des personnes transgenres, lors d'une interview, le 30 avril.

La rupture. Alors qu'il est nommé aux Tony Awards, Daniel Radcliffe a affirmé son soutien indéfectible aux droits des personnes LGBTQ+ lors d'une interview avec The Atlantic, le 30 avril, en réponse aux propos de J.K. Rowling, indiquant qu'elle ne lui pardonnerait pas son soutien à la communauté transgenre.

«Cela me rend vraiment triste, en fin de compte, parce que je regarde la personne que j'ai rencontrée, les moments où nous nous sommes rencontrés, les livres qu'elle a écrits et le monde qu'elle a créé, et tout cela est pour moi si profondément empathique», a déclaré le comédien, ajoutant qu'il n'avait eu aucun contact direct avec l'auteur depuis le début de sa première prise de position controversée.

««Harry Potter» n'aurait pas vu le jour sans elle, et rien dans ma vie ne se serait probablement déroulé comme il se fait sans cette personne, mais cela ne signifie pas que vous devez les choses auxquelles vous croyez vraiment à quelqu'un d'autre pour toute votre vie», a-t-il poursuivi.

Un soutien indéfectible depuis 2020

Daniel Radcliffe a également répondu à J.K Rowling, qui a récemment affirmé sur les réseaux sociaux qu'elle ne pardonnerait pas à l'acteur et ses partenaires à l'écran Emma Watson et Rupert Grint, leur divergence de points de vue : «Je continuerai à soutenir les droits de toutes les personnes LGBTQ, et je n'ai pas d'autre commentaire à faire», a-t-il déclaré.

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

L'acteur, qui jouait le rôle de l'apprenti sorcier, a été le premier du casting à clamer en 2020 que «les femmes transgenres sont des femmes», dans un communiqué publié par The Trevor Project, une association à but non lucratif qui œuvre pour la prévention du suicide chez les jeunes LGBTQ+.

«J'ai travaillé avec The Trevor Project pendant 12 ans et cela m'aurait semblé, je ne sais pas, une immense lâcheté de ne pas dire quelque chose», a-t-il expliqué dans l'entrevue.

«Je voulais essayer d'aider les personnes qui avaient été affectées par ces commentaires et dire que si ce sont ses opinions, ce ne sont pas les opinions de toutes les personnes associées à la franchise Potter», a conclu la star.