«Nous n'avons jamais été au coude-à-coude» : Chris Hemsworth dément avoir été en concurrence avec son frère pour le rôle de Thor

Chris Hemsworth a révélé que lui et son frère cadet, Liam Hemsworth, avaient auditionné pour le rôle de Thor, sans pour autant être en concurrence.

Une affaire de famille. Lors d'une interview avec Vanity Fair sur TikTok, Chris Hemsworth a affirmé que lui et son frère cadet, Liam Hemsworth, n'avaient jamais rivalisé pour le rôle de Thor dans le film éponyme sorti en 2011, même s'ils ont tous les deux passé une audition.

«On m'a dit que je n'avais pas le rôle à ce moment-là. J'étais donc excité pour lui, un peu jaloux peut-être, mais j'étais excité pour lui. Puis, quand j'ai été autorisé à repasser l'audition, c'est qu'il n'était plus dans le coup», a expliqué le comédien, qui a incarné le Dieu du tonnerre de 2011 à 2022, lors d’un détecteur de mensonges.

«Nous n'avons donc jamais été au coude-à-coude. Soit j'étais impliqué, et il ne l'était plus, soit il était impliqué, et je ne l'étais plus», a précisé Chris Hemsworth.

«Je suis devenu une parodie de moi-même»

Liam Hemsworth n'a toujours pas rejoint l'univers cinématographique de Marvel (MCU), tandis que son frère Luke Hemsworth a joué un petit rôle en tant qu'acteur de théâtre, interprétant un faux Thor dans «Thor : Ragnarok» (2017) et «Thor : Love and Thunder»(2022).

Dans ce dernier, d'autres membres de la famille de Chris Hemsworth ont également fait une apparition, tels que sa femme, l’actrice espagnole Elsa Pataky, et leur fille, India Rose, assumant le rôle de Love, la fille de Gorr, le Dieu Boucher.

Dans cette même interview, l'acteur de 40 ans est revenu sur la réception décevante de «Thor : Love and Thunder» par le public, admettant une mauvaise interprétation du personnage selon lui.

«Je me suis laissé emporter par l'improvisation et la folie, et je suis devenu une parodie de moi-même. Je n'ai pas réussi à atterrir», a déclaré Chris Hemsworth, qui a l'impression de devoir un autre film à ses fans.