And Just Like That... saison 3 : Sarah Jessica Parker annonce que l’équipe s’est mise au travail  

Sarah Jessica Parker a annoncé que l’équipe de «And Just Like That...» avait repris du service.

C’est parti pour la saison 3 de «And Just Like That...». L’équipe de la série a repris du service, a annoncé Sarah Jessica Parker sur ses réseaux. La star a en effet dévoilé, mercredi 1er mai, un cliché montrant les scripts des deux premiers épisodes de la saison 3 du spin-off de «Sex and the City», annonçant que les acteurs avaient commencé les lectures à la table, en amont du tournage.

«Ici. Nous. C’est parti», a noté l’interprète de Carrie Bradshaw, en commentaire.

Une bonne nouvelle également partagée par ses deux co-stars Kristin Davis et Cynthia Nixon, alias Charlotte et Miranda, qui elles aussi ont respectivement posté sur Instagram une photographie similaire, mentionnant cette fois leur nom et celui de leur personnage.

La production avait annoncé le renouvellement de la série pour une troisième saison en août dernier. Près de neuf mois plus tard, elle devient donc plus concrète que jamais.

Pour l’heure, la suite des aventures de Carrie, Charlotte et Miranda reste sous cloche et aucune date de sortie n’a été dévoilée.