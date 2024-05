C8 et CNEWS améliorent l'accessibilité de leurs programmes aux sourds et malentendants

Le Groupe CANAL+ annonce ce mercredi le lancement à partir de ce 6 mai d’«un dispositif complet visant à améliorer l’accessibilité de ses contenus pour les personnes sourdes ou malentendantes», sur deux de ses chaînes gratuites, C8 et CNEWS.

Pour que le plus grand nombre puisse accéder à leurs programmes, dans les meilleures conditions, à partir du 6 mai prochain, C8 et CNEWS, les deux chaînes gratuites du groupe CANAL+, proposeront un meilleur accès aux personnes sourdes ou malentendantes.

Le JT de la chaîne C8 leur sera en effet désormais proposé en langue des signes, leur permettant ainsi de suivre l’actualité en temps réel. Quant à CNEWS, elle sera intégralement sous-titrée, offrant de cette manière «une expérience de visionnage fluide et accessible à tous et à toutes», annonce le groupe CANAL+.

«En 2023, nous avons lancé Dystitles, les sous-titres adaptés à la lecture conjointe des personnes dyslexiques et non dyslexiques, une innovation inclusive unique au monde, a déclaré Gérald Brice Viret. Notre engagement en faveur de l’inclusion se renforce aujourd’hui avec le lancement d'un dispositif complet améliorant l'accessibilité des contenus pour les personnes sourdes ou malentendantes sur nos chaînes gratuites C8 et CNEWS.»

«Cet engagement est essentiel afin que le plus grand nombre puisse accéder à l’ensemble de nos programmes, notamment l’information, dans les meilleures conditions», a ajouté le Directeur Général de CANAL+ France en charge des Antennes et des Programmes.