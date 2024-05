TikTok : Universal Music annonce le retour de toutes ses chansons sur le réseau social

Universal Music et TikTok, qui étaient en désaccord sur la rémunération des artistes entre autres, ont conclu un accord pour ramener la musique d'artistes tels que Drake, Taylor Swift ou encore Lady Gaga sur le réseau social.

Retour à la normale pour les utilisateurs de TikTok. La plate-forme et le groupe Universal Music ont annoncé «un nouvel accord de licence multidimensionnel» ce 1er mai, mettant fin à un différend qui avait entraîné le retrait des musiques du leader mondial du divertissement musical de TikTok.

Plus tôt cette année, les négociations entre les deux sociétés concernant les conditions de rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs, la sécurité en ligne pour les utilisateurs, et les politiques en matière d'intelligence artificielle par TikTok avaient échoué.

Universal Music avait alors retiré les musiques de son catalogue d'artistes du réseau social à la fin du mois de janvier, allant jusqu'à publier une lettre ouverte, accusant TikTok d'«essayer de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique».

Dans le cadre de l'accord conclu, les deux parties se sont engagées à offrir «une meilleure rémunération aux auteurs-compositeurs et aux artistes d'UMG, de nouvelles opportunités de promotion et d'engagement pour leurs enregistrements et leurs chansons, ainsi que des protections à la pointe de l'industrie en ce qui concerne l'IA générative».

«La musique fait partie intégrante de l'écosystème de TikTok»

Universal Music et TikTok ont affirmé travailler pour restituer rapidement la musique des artistes représentés par le géant musical et des auteurs-compositeurs représentés par Universal Music Publishing Group, tout en réalisant «de nouvelles opportunités de monétisation en utilisant les capacités croissantes de TikTok en matière de commerce électronique». Les deux groupes travailleront notamment ensemble «sur des campagnes soutenant les artistes d'UMG à travers les genres et les territoires à l'échelle mondiale».

«Ce nouveau chapitre de notre relation avec TikTok se concentre sur la valeur de la musique, la primauté de l'art humain et le bien-être de la communauté créative. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe de TikTok pour promouvoir les intérêts de nos artistes et auteurs-compositeurs et innover en matière d'engagement des fans tout en faisant progresser la monétisation de la musique sociale» a déclaré Lucian Grainge, président-directeur général d'Universal Music Group, dans un communiqué.

Shou Zi Chew, dirigeant de TikTok, a ajouté : «La musique fait partie intégrante de l'écosystème de TikTok et nous sommes heureux d'avoir trouvé une voie à suivre avec Universal Music Group. Nous nous engageons à travailler ensemble pour apporter de la valeur, de la découverte et de la promotion à tous les artistes et auteurs-compositeurs d'UMG, et à renforcer leur capacité à se développer, à se connecter et à s'engager auprès de la communauté TikTok».