Dua Lipa : la chanteuse dévoile son nouvel album «Radical Optimism»

Dua Lipa a sorti son très attendu nouvel album «Radical Optimism», ce vendredi 3 mai.

Le retour de la reine de la pop. Quatre ans après la sortie de son largement acclamé «Future Nostalgia», tant par l'industrie que par les fans, Dua Lipa a enfin dévoilé son troisième opus studio, «Radical Optimism», ce vendredi 3 mai.

En mars dernier, la chanteuse a révélé la couverture officielle, la liste des 11 chansons, la date de sortie, ainsi que le titre du projet, inspirée d'une notion qu'un ami lui avait fait découvrir quelques années plus tôt.

«C'est un concept qui m'a intrigué et j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, l'incorporant peu à peu dans ma vie. Ce qui m'a vraiment touché, c'est l'idée de naviguer à travers le chaos avec grâce et de sentir que l'on peut affronter n'importe quelle tempête» a-t-elle confié dans un communiqué.

Une inspiration reflétée par la couverture, où l'artiste britannique patauge sereinement à côté de l'aileron d'un grand requin blanc en approche, symbole de «ce sentiment de chaos, de danger et d'événements inattendus qui surviennent autour de vous, mais qui vous permettent de rester calme».

Une tournée en Europe

Produit en collaboration avec de Danny L. Harle, Ian Kirkpatrick et Kevin Parker du groupe de rock Tame Impala, «Radical Optimism» «puise dans la pure joie et le bonheur», en mélangeant psychédélisme, trip hop et sons Britpop.

Lors d'une récente interview, Dua Lipa a notamment exprimé son désir que le projet «capture l'essence de la jeunesse et de la liberté, de s'amuser et de laisser les choses arriver, qu'elles soient bonnes ou mauvaises».

«Je suis à un stade de ma carrière où je me sens vraiment en confiance. ... «Radical Optimism», et la façon dont je le vois, c'est cette idée de faire face aux coups, de ne pas se laisser abattre trop longtemps, de toujours voir le côté positif des choses, d'être capable de grandir, d'aller de l'avant et de changer de perspective indépendamment de ce qui se passe dans votre vie, qu'il s'agisse d'un chagrin d'amour, d'une amitié, d'une relation, ou simplement de grandir et de voir les choses différemment» a-t-elle expliqué à Zane Lowe.

Après avoir dévoilé les singles «Houdini» en novembre 2023 et «Training Season», qu'elle a interprétés lors des Grammy Awards 2024, l'artiste britannique a sorti «Illusion» en tant que troisième single de l'album le 11 avril 2024.

Dua Lipa a annoncé une tournée européenne, intitulée «Radical Optimism On Road», avec deux dates à Nîmes les 12 et 13 juin 2024.