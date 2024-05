Eurovision 2024 : il ne sera pas possible de brandir le drapeau ou des symboles palestiniens dans le public

Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson ont précisé, ce jeudi 2 mai, qu’ils se réservaient le droit de retirer tout drapeau ou symbole pro-palestinien en amont du concours de l’Eurovision qui doit se dérouler du 7 au 11 mai à Malmö, en Suède.

Le règlement est formel. C’est dans un communiqué transmis ce jeudi 2 mai à l’Associated Press que les organisateurs du concours Eurovision de la chanson (l’UER, Union européenne de radio-télévision) ont annoncé qu’ils se réservaient «le droit de retirer tout drapeau palestinien et symbole pro-palestinien» lors du concours de l’Eurovision organisé en Suède du 7 au 11 mai. Seuls les drapeaux des 37 pays participants seront autorisés, ainsi que les drapeaux LGBT.

Martin Österdahl, le superviseur exécutif du concours, a tenu pour sa part à rappeler que ces règles étaient «les mêmes que l’année dernière». Une annonce qui intervient dans un contexte de fortes tensions autour de la participation d’Israël au concours musical européen compte tenu de la situation au Proche-Orient.

Plusieurs voix se sont élevées depuis décembre pour réclamer aux organisateurs de l’Eurovision d’exclure Israël, qui sera représenté cette année par Eden Golan et son titre «Hurricane». Des appels au boycott d’artistes et d’internautes se sont également multipliés, certains citant l’exclusion de la Russie en 2021 après son invasion de l’Ukraine pour justifier la demande d’écarter Israël. Une éventualité que l’UER a définitivement écartée en février dernier. Celle-ci précise par ailleurs dans son communiqué être une «défenseure convaincue de la liberté d'expression» et soutenir le «droit de ceux qui souhaitent manifester pacifiquement» en dehors de la Malmö Arena, où se déroulera le concours.