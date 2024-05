«Power Ballad» : Nick Jonas et Paul Rudd vont jouer dans la comédie musicale

Paul Rudd et Nick Jonas seront à l'affiche de la comédie musicale «Power Ballad» du réalisateur John Carney.

Entre fiction et réalité. Nick Jonas, membre des Jonas Brothers, et Paul Rudd vont jouer dans «Power Ballad», la prochaine comédie musicale de John Carney, a rapporté Variety le 2 mai.

Co-écrit par Peter McDonald, le long-métrage suivra l'histoire d'un chanteur de mariage et d'une pop star en déclin qui s'unissent pour composer une chanson aux conséquences comiques. Le film, qui est actuellement en tournage à Dublin, sera présenté lors du festival de Cannes.

«Je suis ravi de travailler avec tant de talents. C'est un projet sur lequel mon ami Peter et moi travaillons depuis des années, et maintenant avec l'implication de Paul Rudd et Nick Jonas, c'est vraiment excitant», a déclaré le vidéaste, qui a réalisé «Once» et «Sing Street».

«Nous sommes ravis de présenter le prochain film de John Carney à Cannes. John a une façon magique d'incorporer de la musique de qualité dans des récits universellement captivants qui touchent le public en plein cœur», a indiqué Alex Walton de WME, qui distribue le film.

Des stars de Broadway

«"Power Ballad" promet d'être divertissant et réconfortant, des thèmes très recherchés par le public aujourd'hui. Associée à l'attrait mondial de Paul Rudd et Nick Jonas, cette vision unique offrira exactement ce que recherchent les acheteurs», a-t-il ajouté.

Nick Jonas, également connu en tant que pop star, a joué dans divers films tels que «Jumanji : Bienvenue dans la jungle», «Chaos Walking» ou encore «The Good Half».

De son côté, Paul Rudd est actuellement à l'affiche de «S.O.S. Fantômes : La Menace de glace», après s'être distingué dans «Only Murders In The Building», aux côtés de Steve Martin, Selena Gomez et Meryl Streep. Le comédien est également connu pour son rôle de super-héros dans les «Ant-Man».

En outre, les deux acteurs possèdent un riche parcours à Broadway. Le cadet des Jonas Brothers a commencé sa carrière sur les planches à l'âge de sept ans en jouant dans «Les Misérables» ou «La Belle et la Bête», tandis que Paul Rudd a fait ses débuts sur scène dans «The Last Night of Ballyhoo» en 1997, lui valant un Tony Award.