«Michael» : Jaafar Jackson se dévoile grimé en Michael Jackson sur le tournage du biopic

Une ressemblance troublante. Jaafar Jackson a été aperçu ce week-end sur le tournage du prochain biopic «Michael», grimé comme son célèbre oncle Michael Jackson.

Sur les clichés pris à Los Angeles, le fils de Jermaine Jackson et d'Alejandra Geneviève sourit en regardant ses admirateurs, vêtu d'un blazer bleu avec des boutons dorés, associé à un pantalon noir et de grandes lunettes de soleil foncées, rappelant celles du roi de la pop, décédé en 2009.

Une tenue ressemblant à celle portée par le jeune Jackson lors d'une conférence de presse en 1983, un style qu'il a fréquemment arboré à la fin de sa carrière.

Jaafar Jackson apparaît sur une autre image, debout sur une voiture, avec une coiffure et un maquillage similaires à ceux du chanteur à succès. En outre, il a reproduit son sourire emblématique et ses gestes phares, dont le signe de paix qui le caractérise particulièrement.

Tel oncle, tel neveu

Le cliché évoque de nombreuses photos de la star, sur le toit de sa voiture, saluant une foule de fans en sortant d'un tribunal californien après avoir été inculpé pour des accusations de pédophilie, qu'il a toujours niées, en 2004. Une autre photo, datant de 1985, le montre au sommet d'une voiture, entouré par une foule d'admirateurs, alors qu'il se rendait au musée de cire Madame Tussauds pour dévoiler sa statue.

Le film, qui relate la carrière exceptionnelle de Michael Jackson sur quarante ans, mettra en vedette Miles Teller dans le rôle de John Branca, l'avocat du chanteur, Colman Domingo dans celui de son père, Joe Jackson, et Nia Long dans celui de sa mère, Katherine Jackson.

Le biopic, dont le tournage a débuté en janvier 2024 après avoir été reporté en raison de la grève SAG-AFTRA en 2023, est attendu dans les salles de cinéma le 25 avril 2025.