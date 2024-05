«Je suis stupéfait qu'ils aient renoncé à une franchise d'un milliard de dollars» : Chris Pine revient sur l'annulation de «Wonder woman 3»

Chris Pine, qui a joué le rôle de Steve Trevor dans les deux premiers volets de «Wonder Woman», s'est dit «stupéfait» de l'abandon du troisième film de la franchise.

Une décision incompréhensible pour les fans. Quatre ans après la sortie du dernier «Wonder Woman» au cinéma, Chris Pine, célèbre pour son rôle du capitaine James T. Kirk dans le reboot «Star Trek», s’est exprimé sur l'abandon d'un troisième volet de cette franchise, lors d'une interview avec Business Insider.

«Je suis stupéfait qu'ils aient renoncé à une franchise d'un milliard de dollars et qu'ils aient décidé de s’orienter ailleurs. Je ne sais pas quel est le raisonnement derrière cela ; c'est au-dessus de mes compétences, mais Wonder Woman est un personnage incroyable. Patty [Jenkins] est une réalisatrice tellement réfléchie», a-t-il déclaré en pleine promotion de son prochain et premier film comme réalisateur, «Poolman», qui sortira le vendredi 10 mai.

Le troisième opus de «Wonder Woman» était en cours de développement pendant la pandémie. Cependant, malgré le succès commercial de la saga, le projet a été annulé lorsque Warner Bros. a remanié son univers DC Comics en 2022, en embauchant le réalisateur James Gunn et le producteur Peter Safran en tant que co-présidents de DC Studios.

Chris Pine ne sera pas impliqué dans «Wonder Woman 3»

Chris Pine a incarné l'espion Steve Trevor, amoureux de Diana Prince/Wonder Woman jouée par Gal Gadot, dans «Wonder Woman» en 2017, ainsi que dans sa suite, «Wonder Woman 1984», en 2019. Cependant, l'acteur a précisé qu'il ne participerait pas à «Wonder Woman 3», en cas de réalisation.

«Moi, non. Homie est mort. Steve est gonzo. Il serait ridicule d'essayer de me ramener», a déclaré la star de Star Trek à propos de son personnage, qui est mort à la fin du premier film, mais qui est revenu dans la suite lorsque le personnage de Gadot a souhaité qu'il revienne à la vie.

Lynda Carter, l'emblématique super-héroïne dans la série télévisée «Wonder Woman» de 1975 à 1979, a de son côté tenté de redonner un peu d'espoir concernant la suite, déclarant : «Je ne pense pas qu'ils veuillent le faire à moins qu'il y ait suffisamment de pression de la part des fans».