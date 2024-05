Max : les programmes de la plate-forme de streaming disponibles dès le 11 juin dans les offres CANAL+

Le service de streaming américain Max arrive ce 11 juin en France. Le groupe CANAL+ annonce que ses contenus seront notamment intégrés à ses offres.

Une très bonne nouvelle pour les abonnés. Alors que la plate-forme de streaming américaine Max arrive en France ce 11 juin, le Groupe CANAL+ annonce que le service de Warner Bros. Discovery sera intégré, sans surcoût, aux offres CANAL+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries. Le service sera également proposé, en option, aux autres abonnés, fait savoir le groupe.

Concrètement, les contenus de Max pourront être directement visionnés sur myCANAL et dans l’univers CANAL+ des décodeurs des opérateurs télécoms et des décodeurs CANAL+.

Une place pour la production française

Les abonnés pourront notamment retrouver des séries incontournables telles que «House of the Dragon», «Last of Us», «Game of Thrones», «Euphoria», «The White Lotus», ou encore «True Detective», mais aussi des films à succès comme la franchise Harry Potter, «The Matrix», ou encore «A Star is Born».

Max proposera également des productions françaises très attendues à l’instar d’«Une amie dévouée» avec Laure Calamy, un récit inspiré d’une histoire vraie narrant la trajectoire d’une fausse rescapée du Bataclan, mais aussi des programmes jeunesses, des documentaires ainsi que de la télé-réalité («90 jours pour se marier»).

A noter que les abonnés pourront en outre accéder à dix chaînes thématiques de Warner Bros. Discovery : Discovery Channel, Warner TV, Warner TV Next, CNN, Boomerang, Cartoonito, Cartoon Network, TLC, ID et TCM Cinéma.