Max : que voir sur le service de streaming qui arrive ce 11 juin en France ?

La plate-forme de streaming américaine Max, fusion de HBO Max et Discovery+, arrive ce 11 juin en France. Films, séries, documentaires… Voici les programmes qu’elle proposera.

Max sera lancé ce 11 juin en France. Le service de streaming de Warner Bros Discovery réunit notamment les programmes incontournables de HBO telles que les prestigieuses séries «The Last of Us», «Succession», «The White Lotus», «True Detective», «Euphoria», mais aussi «The Regime» avec Kate Winslet, et bientôt la comédie «The Franchise», d'Armando Iannucci et Sam Mendes. Dès le 17 juin, elle frappera très fort en proposant la très attendue saison 2 de «House of the Dragon», série dérivée de la cultissime «Game of Thrones».

Max proposera aussi des documentaires comme «The Jinx», ainsi que des productions originales Max françaises comme celle à venir avec Laure Calamy, «Une amie dévouée», inspirée de l'histoire vraie d'une femme qui se faisait passer pour une rescapée de l’attentat au Bataclan.

Max diffusera aussi des films issus du catalogue de Warner Bros., comme la franchise Harry Potter, The Matrix, et les films DC Comics comme «The Dark Knight» ou «Joker».

MyCANAL déploie son offre

La plate-forme sera lancée avec trois niveaux d’offre à partir de 5,99 euros par mois (pour l’offre basique avec publicité). L’offre Standard (permettant le visionnage sur 2 appareils simultanément) sera proposée à 9,99 €/mois, et le forfait Premium (pour 4 appareils simultanément) s'élèvera à 13,99 €/mois. Une option sport à 5 euros par mois donnera accès à des événements sportifs via les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2. La diffusion par Eurosport des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera incluse quant à elle dans toutes les formules d’abonnement.

A noter que Max sera également disponible à un large public via de nombreux partenariats notamment avec Prime Video, Orange Free, SFR ainsi que CANAL+ qui, dans le cadre de son accord avec Warner Bros. Discovery, l'inclura même sans surcoût à certaines de ses offres.