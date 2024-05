MET Gala : Jennifer Lopez adopte la «naked dress» et fait sensation

Jennifer Lopez est apparue hier soir sur le tapis rouge du MET Gala dans une robe transparente, pile dans la tendance de la «naked dress», très prisée sur les tapis rouge ces dernier temps.

Des courbes apparentes. Alors que le MET Gala s'est tenu hier à New York, avec pour thème cette année «Les jardins du temps» et la nature, Jennifer Lopez a revisité cette thématique dans le plus simple appareil, ou presque.

La star de 54 ans a défilé sur le tapis rouge dans une robe transparente signée Schiaparelli, parée de plus de deux millions de strass et perles, selon le magazine People. Des «naked dresses», très prisées ces dernier temps sur les tapis rouge, que JLO a sublimé de ses courbes.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule à avoir succombé à cette tendance hier, également plébiscitée par la mannequin Emily Ratajkowski, l’actrice Elle Fanning ou encore la chanteuse Rita Ora pour ne citer qu’elles.

Un travail titanesque

Des robes, qui bien qu’elles laissent entrapercevoir les lignes des stars qui les portent, nécessitent bien souvent des heures de travail. Preuve en est avec celle portée par JLO, dont la confection a demandé plus de 800 heures de préparation, rapporte Variety.

Elle ne décroche toutefois pas la palme de la tenue ayant demandé le plus de temps de confection. Cette dernière pourrait bien revenir à Rebecca Ferguson.

La tenue de la star de Dune, qui est arrivée sous une cape bouffante masquant une robe noire signée Thom Browne parée de 60.000 cristaux et 7.000 pétales de raphia pliés, a demandé 8.500 heures de préparation, selon le magazine américain. Rien que ça.