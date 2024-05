Un chat bloqué derrière un mur libéré après 7 jours d’attente

Une association luttant pour la defense animale a sauvé une chatte un peu trop aventureuse, qui était restée coincée entre deux murs de jardins mitoyens depuis déjà six jours.

Une semaine d'angoisse a pris fin pour Perle, une chatte intrépide qui s'était aventurée un peu trop dangereusement. Le 29 avril 2024 à Créteil (94), elle est tombée d'une hauteur d'environ 3 mètres, alors qu'elle pourchassait un lézard, se retrouvant piégée dans un mur mitoyen entre deux propriétés.

Alertée par la disparition de sa fidèle compagne, la propriétaire de Perle et ses voisins n'ont ménagé aucun effort pour la retrouver. Deux jours de recherche intense ont finalement permis de localiser la chatte, mais elle était trop profondément coincée pour être récupérée à mains nues.

un élan de solidarité

Face à cette impasse, le propriétaire du mur mitoyen a consenti à briser deux parpaings dans son garage pour libérer Perle, mais la technique faisait défaut. C'est alors qu'ils ont décidé de solliciter l'aide des associations de protection animale, en particulier l'association Stéphane Lamart.

Ce dernier, président de l'association éponyme, souligne l'importance d'une vigilance constante. «Régulièrement, des animaux tombent accidentellement dans des puits ou des trous au sein desquels certains peuvent mourir de faim ou de soif, faute de sauvetage. Il faut rester vigilant ! Il est nécessaire que les propriétaires prévoient une grille anti-rongeurs afin d’éviter que les animaux ne s’infiltrent entre deux murs de mitoyenneté».

Accompagné d'un maçon, il s'est rendu sur place le 5 mai pour localiser la chatte, et briser les deux parpaings qui entravaient sa liberté. L'association a pris en charge tous les frais de réparation.

Perle a été libérée après six jours d'agonie. Aujourd'hui, elle se remet peu à peu de cette épreuve et semble plus prudente dans ses déplacements, réclamant chaleureusement l'attention de sa propriétaire.