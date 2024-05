Sydney Sweeney : l’actrice incarnera la célèbre boxeuse Christy Martin

Sydney Sweeney jouera le rôle de la célèbre boxeuse américaine Christy Martin, dans un prochain film retraçant sa vie.

À la conquête d’Hollywood. Forte de son succès dans la comédie romantique «Tout sauf toi» et dans le film d’horreur «Immaculée», Sydney Sweeney incarnera la boxeuse de renommée Christy Martin dans un prochain biopic, a annoncé Deadline.

Réalisé par David Michôd, connu pour des films tels qu'«Animal Kingdom» ou «The King», le projet sans titre pour le moment retrace l'histoire authentique de Christy Martin, devenue la boxeuse américaine la plus célèbre dans les années 1990, surnommée la «Rocky au féminin» par les producteurs du film.

Une vie captivante

Dôtée d'un talent naturel pour la lutte, sa vie a radicalement changé lorsqu'elle a croisé la route de son manager, qui allait devenir son époux, Jim Martin, devenant la première femme à être signée par le célèbre promoteur Don King, et la seule boxeuse à figurer en couverture de Sports Illustrated.

Cependant, derrière cette image publique, elle a dû affronter des démons personnels, des relations toxiques, et une brutale tentative d'assassinat de la part de son premier mari James V. Martin, qui l'a poignardée lors d'une attaque en novembre 2010 en Floride.

Un rôle sur mesure

Sur Instagram, l'actrice nominée aux Emmy a partagé une capture d’écran de l'article de Deadline pour confirmer son prochain rôle, affirmant qu'elle était «honorée de raconter la puissante histoire de Christy» en légende.

«J'ai fait du grappling et du kickboxing de 12 à 19 ans. J'avais très envie de remonter sur le ring, de m'entraîner et de transformer mon corps. L'histoire de Christy n'est pas légère, elle est physiquement et émotionnellement exigeante, il y a beaucoup de poids à porter. Mais j'aime me lancer des défis», a déclaré l'actrice au média.

La comédienne a poursuivi : «Christy Martin n'a pas seulement légitimé la boxe féminine, elle a surmonté les stéréotypes de genre et s'est battue contre les abus émotionnels, physiques et financiers. Je suis passionnée par le monde de la boxe, et l'histoire de Christy met en lumière son incroyable ascension vers le sommet tout en montrant les luttes de la célébrité derrière les rideaux. Je me sens obligée de raconter l'histoire d'une femme qui a fait face à tant d'adversité et qui ne s'est pas laissé abattre. C'est puissant et émouvant».

«J'ai l'habitude de faire des films sur des hommes abîmés et j'avais envie de faire un film sur une femme qui a une énergie féroce en elle. Lorsque j'ai découvert l'histoire de Christy Martin il y a deux ans, j'ai su que je l'avais trouvée. Sa férocité est intelligible et justifiable, et le public la réclamera en raison des circonstances qu'elle a été contrainte d'endurer», a souligné de son côté le réalisateur.

Une ascension fulgurante

Connue grâce à son rôle dans la célèbre série «Euphoria», la carrière de Sydney Sweeney est en plein essor. Elle est récemment apparue dans la comédie romantique «Tout sauf toi» au côté de Glen Powell, ainsi que dans le dramatique «Reality» en 2023, lui permettant d'être repérée pour le rôle de la boxeuse.

«La performance de Sydney dans «Reality» m'a époustouflée. Elle est férocement sportive depuis qu'elle est enfant et a un goût prononcé pour le combat», a ajouté David Michôd.

Le film sera présenté aux acheteurs internationaux au marché de Cannes la semaine prochaine.