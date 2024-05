YouTube : Tibo InShape bientôt n°1 français à la place de Squeezie ?

Tibo InShape est en passe de détrôner Squeezie au top des Youtubeurs, avec le plus d’abonnés en France.

Le règne de Squeezie n’a jamais été autant menacé qu’aujourd’hui. En effet, Tibo InShape, deuxième plus grand Youtubeur de France avec, à ce jour, 18 millions d’abonnés, talonne plus que jamais le numéro Un et ses 18,8 millions de fidèles.

L’accélération fulgurante du succès de Tibo InShape malgré les polémiques (comme avec sa vidéo dans les coulisses du métier de thanatopracteur) et des propos pour le moins maladroits (sur la dépression pour ne citer qu'un exemple), tient notamment à sa stratégie payante ces derniers mois de publier des Shorts, de petites vidéos à tonalité souvent humoristique. Il a ainsi atteint pour la première fois le milliard de vues sur le seul mois de décembre 2023. Une stratégie doublement rentable pour lui, car nettement moins coûteuse en temps et en investissement.

Une pause du côté de Squeezie

De son côté, Squeezie a levé le pied sur sa chaîne principale pendant quelques mois, «histoire de se reposer», comme il l’avait fait savoir. Sa course vers les 20 millions d’abonnés en a été mécaniquement freinée.

Selon Social Blade, qui rapporte 355 millions de vues pour Tibo InShape contre 55 millions de vues pour Squeezie sur un mois, l’irrésistible ascension de Tibo InShape ne va pas s’arrêter là, et il devrait rapidement accéder à la première place, réussissant ainsi son pari.

«Je pense avoir les capacités de devenir le numéro un français. En tant que compétiteur, on aime les challenges, on aime se dépasser. Du coup, on va tout faire pour», avait assuré le vidéaste toulousain lors de l'émission Zen, en octobre 2023.

Le YouTubeur Tibo InShape - de son vrai nom Thibaud Delapart - a créé sa chaîne YouTube en 2013 avec des tutoriels pour les amateurs de salle de sport. Si cette thématique reste aujourd’hui centrale, Tibo InShape varie de plus en plus ses contenus, une manière d’élargir sa communauté qui s’avère elle aussi gagnante.