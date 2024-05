Fallout saison 2 : date de sortie, casting, synopsis… Tout ce que l’on sait déjà (SPOILERS)

Lancée le 11 avril dernier sur Prime Video, «Fallout» a réussi à trouver son public, et vient d’être renouvelée pour une saison 2. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voici tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Le succès est au rendez-vous. Adaptation du jeu vidéo éponyme créé en 1997, «Fallout» vient d’être renouvelée pour une saison 2 par Prime Video après avoir cumulé plus de 65 millions de vues, deux semaines seulement après son lancement le 11 avril dernier, rapporte Variety. La série pilotée par Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, et produite par Jonathan Nolan (qui réalise les trois premiers épisodes) et Lisa Joy, est également devenue la série la plus suivie de l’histoire de la plate-forme de streaming auprès des 18-34 ans, un public considéré comme le cœur de cible des médias américains.

Elle suit l’histoire de Lucy, l’habitante d’un abri où une partie de l’humanité a trouvé refuge afin d’échapper à l’apocalypse nucléaire. Contrainte d’aller chercher de l’aide à l’extérieur de son bunker pour aider les habitants de l’abri numéro 33, elle va découvrir un monde dévasté, peuplé de survivants défigurés par les radiations. Et où une armée baptisée la Confrérie d’Acier a la mission de faire respecter la loi et l’ordre dans les régions dévastées.

Que sait-on de l’intrigue ?

Aucun synopsis n’a été dévoilé, évidemment. Mais la conclusion de la saison 1 indique clairement que le deuxième chapitre se déroulera à New Vegas, une des rares grandes villes américaines à avoir été plus ou moins épargnée par la catastrophe nucléaire. Un lieu vers lequel le père de Lucy, Hank, semble se diriger à la fin. Dans une récente interview avec le site GQ, Graham Wagner and Geneva Robertson-Dworet ont annoncé qu’ils mettraient un point d’honneur à explorer les motivations profondes de la jeune femme, et les raisons qui la poussent à pourchasser son père.

Le co-showrunner Graham Wagner a également précisé qu’un élément clef du jeu vidéo sera introduit dans la saison 2 : les Deathclaws, des monstres génétiquement modifiés créés dans le cadre de projets gouvernementaux pré-apocalyptiques secrets. «On voulait insérer les Deathclaws, mais on ne voulait pas gâcher le moment. C’est un moment tellement monumental. (…) Donc dans la saison 2, nous serons ravis de pouvoir traiter d’un des éléments les plus mémorables du jeu vidéo», a-t-il expliqué.

Qui sera au casting de la saison 2 ?

La grande majorité du casting de la première saison sera de retour, à commencer par Ella Purnell, absolument captivante dans le rôle de Lucy MacLean. Walton Goggins reprendra le costume de Cooper Howard, devenu Le Goule, un ancien acteur défiguré par les radiations reconverti en chasseur de primes. Aaron Moten incarnera à nouveau Maximus, un écuyer de la Confrérie de l'Acier qui vient d’obtenir le statut de chevalier. Et bien évidemment Kyle MacLachlan, qui joue le rôle de Hank, le père de Lucy, dont la véritable identité a été dévoilée en conclusion de la saison 1 à la surprise générale.

Parmi les acteurs qui sont assurés de revenir, on peut également citer : Moises Arias (Norm), Leslie Uggams (Betty), Dave Register (Chet), Annabel O’Hagan (Stephanie), Frances Turner (Barb), Johnny Pemberton (Thaddeus), Matt Berry (Handy robots), Rafi Silver (Mr. House).

Quand sera-t-elle diffusée ?

«Fallout» vient à peine d’être renouvelée, dont la patience s’impose pour le moment. Et Prime Video n’a donné aucune information sur le lancement de la production de cette saison 2. On peut toutefois rappeler que le showrunner Graham Wagner a déjà annoncé avoir commencé à travailler sur la suite.

«Nous avons plié la saison 1 et nous avons immédiatement commencé à travailler sur la saison 2 dans l’espoir qu’Amazon soit intéressée. Avec le désir de réduire l’écart entre les deux chapitres. Parce que ce serait bizarre de laisser passer deux ans entre le cliffhanger en conclusion de la saison 1 et la suite», a-t-il récemment confié au site américain Collider.

«Nous sommes au point où il ne reste plus qu’à embaucher des auteurs, écrire les épisodes, et les tourner. Donc nous sommes prêts à partir, mais il y a beaucoup de décisions à prendre d’ici là. C’est une série massive, qui demande beaucoup d’investissement. Je pense qu’Amazon a envie d’être certain de vouloir une suite avant de donner le feu vert à une saison 2», a-t-il ajouté.