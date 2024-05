Eurovision 2024 : le gagnant du concours casse le trophée quelques minutes après sa victoire (VIDEO)

Après une édition très contestée, le candidat suisse est entré dans l'Histoire en remportant le trophée de la 68e édition de l'Eurovision, pour le briser seulement quelques minutes après sa victoire.

Un trop-plein d'émotion. Premier lauréat suisse depuis Céline Dion en 1988, le gagnant de l'Eurovision 2024, Nemo, a accidentellement brisé le trophée en verre de l'Eurovision juste après sa victoire historique le samedi 11 mai à Malmö, en Suède.

L'artiste âgé de 24 ans a obtenu 365 points des jurys et 226 du public, soit un total de 591 points, avec sa chanson «The Code», offrant à son pays sa troisième victoire.

NEMO BROKE THE TROPHY HELPPP (fun fact my classmate's dad helped create this year's trophy) #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/R1pqYxAib5

— rebecka⁸¹ (@dinocultist) May 11, 2024