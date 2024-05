«L'Amour Sans» : Céline Sallette et Arthur Teboul se mettent au défi de s'aimer sans se voir dans une création sonore inédite, à découvrir sur CANAL+

Le 27 mai, CANAL+ entamera la diffusion de «L’Amour Sans», une série audio et visuelle de huit épisodes de 12 minutes, avec les voix de Céline Sallette et Arthur Teboul.

L’histoire d’un homme et d’une femme dont l’un propose à l’autre un jeu : poursuivre une relation sans jamais se voir... C'est ce que propose de vivre au plus près «L'Amour Sans», la nouvelle Création Décalée à découvrir à partir du 27 mai, à 23h15, sur CANAL+ et sur myCANAL. «On va découvrir comment ils supportent puis désinvestissent cette limite aberrante, et jusqu’où ils explorent le potentiel érotique des mots et de la distance», explique la scénariste Maria Pourchet.

«L’idée induite par le titre c’est l’amour sans le faire, sans se voir mais c’est aussi l’amour sans vérité, sans certitude, sans habitude, à l’aveugle en tout… Une fois qu’on a retiré les éléments de contextes habituels (les autres, les conditions sociales, le toucher et la vue), atteint-on un point où l’on s’aime vraiment ? Ou alors c’est autre chose ?», questionne ainsi la série.

Un dispositif immersif

«Comme souvent en matière de Création Décalée CANAL+, tout commence par une inspiration conceptuelle forte sur un sujet contemporain», confie Lyes Boudechiche, Directeur de programmes de CANAL+. Ici, il s’agit de «vivre en temps réel la relation naissante et strictement virtuelle de deux amants à travers leurs échanges numériques.» C’est donc au travers de leurs SMS, e-mails, et boîtes vocales que le «spectateur» plonge dans l’histoire des deux protagonistes, des échanges auxquels Céline Sallette et Arthur Teboul prêtent leur voix.

Comme «Calls» et «Babyphone», «L’Amour Sans» est en effet une création à forte dimension sonore. Une manière originale d’explorer la fiction, qui a pour force de créer une connexion directe avec l’auditoire. En imposant de ne pas voir les protagonistes, juste les écouter, «L’Amour Sans» offre il est vrai un voyage sensoriel à nul autre pareil, une expérience immersive puissante, au plus près de l'intime. Comme le suggère le réalisateur Benoit Dunaigre : «L’enjeu de cette série est de se glisser au creux d’une passion entre deux êtres, là où nul ne peut jamais s’immiscer, à hauteur de souffle.»

«Du cinéma pour les oreilles», comme le décrit Céline Sallette, dont la voix se marie parfaitement avec celle d’Arthur Teboul, le poète et auteur-compositeur-interprète du groupe Feu! Chatterton. Deux magnifiques vibrations pour un frisson.