BAFTA TV 2024 : «Tapie» meilleure série étrangère, Sarah Lancashire meilleure actrice… Découvrez le palmarès des César de la télévision britannique

La série française «Tapie», portée par Laurent Lafitte, a été sacrée meilleure série étrangère ce dimanche, lors de la cérémonie des BAFTA TV. Voici les gagnants des principales catégories.

La concurrence était rude mais c’est finalement la française «Tapie» qui a triomphé. Baptisée «Class Act» outre-Manche, la série qui retrace la vie de Bernard Tapie a créé la surprise ce dimanche à Londres en remportant le BAFTA TV de la meilleure série étrangère, face aux mastodontes américains «Succession», «Last of Us», «Acharnés», et «The Bear».

«Happy Valley» et «Top Boy» ont été les autres grandes gagnantes de l'édition 2024 de la prestigieuse cérémonie britannique. Sarah Lancashire a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle emblématique du sergent Catherine Cawood dans l'excellente «Happy Valley» (à voir et revoir sur myCANAL).

Sarah Lancashire pays tribute to the cast and crew of Happy Valley as she collects the BAFTA for Leading Actress #BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/6Ad39rGE00 — BAFTA (@BAFTA) May 12, 2024

Alors qu'Elizabeth Debicki («The Crown») faisait figure de favorite, Jasmine Jobson a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Jaq dans la série sur le trafic de drogue «Top Boy», laquelle a également gagné dans la catégorie Série dramatique, y battant «Happy Valley», «The Gold» et «Slow Horses».

Timothy Spall a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la série policière «The Sixth Commandment».

Meilleure série dramatique

Top Boy (Netflix) – GAGNANTE

The Gold (BBC One)



Happy Valley (BBC One)



Slow Horses (Apple TV+)

Meilleure série étrangère

Tapie (Netflix) – GAGNANTE

The Bear (Disney+)



Beef (Netflix)



The Last of Us (Sky Atlantic)



Love & Death (ITVX)



Succession (Sky Atlantic)

Meilleure série limitée

The Sixth Commandment (BBC One) – GAGNANTE

Best interests (BBC One)



Demon 79, Black Mirror (Netflix)



The Long Shadow (ITV1)

Meilleure comédie

Such Brave Girls (BBC Three) – GAGNANTE

Big Boys (Channel 4)



Dreaming Whilst Black (BBC One)



Extraordinary (Disney+)

Meilleure actrice

Sarah Lancashire, Happy Valley (BBC One) – GAGNANTE

Anjana Vassan, Black Mirror (Netflix)



Anne Reid, Le Sixième Commandement (BBC One)



Bella Ramsey, The Last of Us (Sky Atlantic)



Helena Bonham Carter, Nolly (ITVX)



Sharon Horgan , Meilleurs intérêts (BBC One)

Meilleur acteur

Timothy Spall, The Sixth Commandment (BBC One) – GAGNANT

Brian Cox, Succession (Sky Atlantic)



Dominic West, The Crown (Netflix)



Kane Robinson, Top Boy (Netflix)



Paapa Essiedu, The Lazarus Project (Sky Max)



Steve Coogan, The Reckoning (BBC One)

Meilleure actrice dans un second rôle

Jasmine Jobson, Top Boy (Netflix) – GAGNANTE

Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)



Harriet Walter, Succession (Sky Atlantic)



Lesley Manville, The Crown (Netflix)



Nico Parker, The Last of Us (Sky Atlantic)



Siobhan Finneran, Happy Valley (BBC One)

Meilleur acteur dans un second rôle

Matthew MacFadyen, Succession (Sky Atlantic) – GAGNANT

Amit Shah, Happy Valley (BBC One)



Éanna Hardwick, The Sixth Commandment (BBC One)



Harris Dickinson, A Murder At The End of The World (Disney+)



Jack Lowden, Slow Horses (Apple TV+)



Salim Daw, The Crown (Netflix)