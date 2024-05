Festival de Cannes 2024 : Meryl Streep, Chris Hemsworth, Uma Thurman... Quelles sont les stars américaines attendues sur la Croisette?

Alors que le prestigieux Festival de Cannes débute ce 14 mai, cette 77e édition promet d'être mémorable, avec de nombreuses célébrités américaines qui sont attendues sur la Croisette. Découvrez quelles stars vous pourrez croiser à Cannes cette année.

Greta Gerwig

Cannes Film Festival starts tomorrow!!!



Greta will be president of the jury of the official feature film selection pic.twitter.com/VsD4HGpjqb — Greta Gerwig Updates (@gerwigupdates) May 13, 2024

La réalisatrice américaine du film «Barbie», classé à 14ᵉ place des plus gros succès au box-office mondial, présidera le jury principal, chargé de départager les films en compétition. C'est la première fois qu'une réalisatrice américaine assume ce rôle, selon le Festival.

Meryl Streep

Trente-cinq ans après avoir remporté le prix d’interprétation pour sa performance dans le film «Un cri dans la nuit», réalisé en 1988 par Fred Schepisi, Meryl Streep recevra une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, le 14 mai prochain.

George Lucas

Se me está poniendo toda la cara de George Lucas. Aviso pic.twitter.com/udY9EIYlfH — José Guerrero Yuyu (@yuyudecai) May 12, 2024

Le créateur de l'univers Star Wars et de la saga Indiana Jones, devrait être présent pour recevoir également la Palme d'or d'honneur.

Kevin Costner

Pendant de nombreuses années, Kevin Costner, lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film pour « Danse avec les loups » (1991), est resté discret sur un projet personnel, la réalisation du film «Horizon : An American Saga Chapter 1», première partie d'une trilogie de westerns sur la guerre de Sécession, d'une durée totale prévue de dix heures.

La première partie de cette épopée sera dévoilée à Cannes, dans la section hors compétition.

Nicolas Cage

Connu pour ses rôles marquants dans «Ghost Rider», «Benjamin Gates et le Trésor des Templiers» ou encore «Lord of War», le comédien est la tête d'affiche du thriller «The Surfer» de Lorcan Finnegan, hors compétition.

Richard Gere

À 74 ans, l’acteur culte de «Pretty Woman» est de retour à Cannes pour «Oh, Canada» de Paul Schrader, aux côtés d’Uma Thurman et de Jacob Elordi.

Demi Moore

Très présente auprès de son ex-mari Bruce Willis, atteint d’une maladie neurodégénérative, Demi Moore fera son retour à Cannes pour présenter le film d’horreur «The Substance», réalisé par la Française Coralie Fargeat, en compétition officielle.

Selena Gomez

L'actrice et chanteuse est de retour au Festival de Cannes pour la nouvelle comédie musicale «Emilia Perez» de Jaques Audiard, qui est présenté en compétition officielle, cinq ans après sa participation au film de Jim Jarmusch «The Dead Don’t Die».

George Miller

Love how George Miller's style is "your gayest aunt." pic.twitter.com/QFuXn9Z1y7 — Jimmy Killingsound (#2 Colonel Blimp Fan) (@Kislingtwits) May 11, 2024

Le réalisateur sera également présent sur la Croisette, mais hors compétition, avec «Furiosa : une saga Mad Max», cinquième volet de la saga à succès, présenté le mercredi 15 mai, jour de sa première mondiale au Théâtre Lumière du Palais des Festivals, avant sa sortie en salles le 22 mai.

Emma stone

Quelques semaines après avoir gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans «Pauvres Créatures» (Poor Things) de Yórgos Lánthimos, la comédienne jouera dans le prochain film du réalisateur grec, «Kings of Kindness», qui sera présenté en compétition officielle.

Entre 2009 et 2017, le cinéaste habitué du festival de Cannes a remporté à trois reprises les prix «Un certain regard», Prix du jury et prix du scénario pour ses films «Canine», «The Lobster», et «Mise à mort du cerf sacré».

Uma Thurman

Six ans après avoir participé au film «The House That Jack Built» de Lars von Trier, l'actrice hollywoodienne sera de nouveau au Festival de Cannes, à l'affiche d'«Oh, Canada» de Paul Schrader, aux côtés de Jacob Elordi.

Cate Blanchett

La lauréate du Golden Globes 2023 de la meilleure actrice pour son rôle dans «Tár», qui a été un grand succès à la Mostra de Venise 2022, apparaît dans le film canadien «Rumours» de Guy Maddin et d’Evan et Galen Johnson, qui est présenté hors-compétition.

Sienna Miller

sienna miller pic.twitter.com/C0Fc21Gr7u — Neonshornladies - fan acc (@neonshornceleb) April 27, 2024

Après avoir été membre du jury du Festival de Cannes 2015, l'actrice américano-britannique est de retour sur la Croisette avec le premier volet d'«Horizon : An American Saga – Chapter 1», de Kevin Costner.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña sera présente à Cannes cette année dans le film «Emilia Perez» de Jacques Audiard, au côté de Selena Gomez, après avoir tourné en 2022 avec James Cameron dans la suite de l'emblématique «Avatar», «Avatar : La Voie de l’eau».

Adam Driver

We know what we have to do.



Wish Adam Driver a happy birthday! pic.twitter.com/GYiP0a7J4X — Star Wars (@starwars) November 19, 2020

Trois ans après avoir joué dans le film «Annette» de Leos Carax, en compétition officielle, la star de cinéma est annoncée au casting du très attendu «Megalopolis» de Francis Ford Coppola, également en compétition officielle et à la recherche d'un acheteur.

Margaret Qualley

Après sa participation au film de Quentin Tarantino «Once Upon a Time… in Hollywood», présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2019, Margaret Qualley sera de nouveau sur la Croisette cette année au côté de Demi Moore dans «The Substance de Coraline Fargeat».

Diane Kruger

Sept ans après avoir remporté le prix d'interprétation féminine au 70e Festival de Cannes pour «In the Fad» de Fatih Akin, la star Diane Kruger sera à l’affiche de «The Shrouds» de David Cronenberg, en compagnie de Vincent Cassel.

Jacob Elordi

La star, connue pour son rôle de Nate dans la série à succès «Euphoria», sera à l’affiche de la comédie dramatique «Oh, Canada» de Paul Schrader, qui est en compétition à Cannes cette année, avec Uma Thurman et Richard Gere.

Anya Taylor-Joy

Récemment vue dans le film «Dune : Deuxième Partie» avec Zendaya et Timothée Chalamet, Anya Taylor-Joy montre l'étendue de son talent au volant de voitures rapides dans «Furiosa», présenté hors compétition le 15 mai. Ce film est le cinquième volet de la saga «Mad Max», où elle reprend le rôle interprété précédemment par Charlize Theron dans «Fury Road» (2015).

Chris Hemsworth

Celui qui est connu pour son rôle de Thor sera présent à l'avant-première au Festival de Cannes, mercredi 15 mai, du long-métrage «Furiosa» de George Miller, dans lequel il figure avec l'actrice Anya Taylor-Joy.