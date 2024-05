Omar Sy : l'acteur jouera le «French Lover» dans une nouvelle comédie romantique

Alors qu’il incarne Assane Diop depuis trois saisons dans la série à succès «Lupin», Omar Sy sera prochainement à l'affiche de la comédie romantique «French Lover», prévue pour 2025.

De cambrioleur espiègle à héros au cœur tendre. Membre du jury du Festival de Cannes 2024, Omar Sy devrait jouer dans «French Lover», une comédie romantique réalisée par Nina Rives, a rapporté Variety, ce 13 mai.

Aux côtés de Sara Giraudeau, Pascale Arbillot et Alban Ivanov, le comédien incarnera Abel Camara, une étoile montante du moment, qui croise le chemin de Marion, sans qu'aucun ne se doute que cette rencontre marque le début d'une grande histoire d'amour.

Instagram / Omar Sy

Hugo Gélin, déjà derrière des succès comme «L'amour au deuxième regard» et «Deux, c'est une famille», est à la tête de la production artistique du film. Ce tandem a déjà travaillé ensemble, notamment sur «Demain tout commence» et sur plusieurs épisodes de «Lupin».

Début du tournage après le festival de cannes

Le tournage de ce film débutera à Paris le 27 mai, avec une sortie mondiale prévue sur Netflix pour 2025.

«Je suis ravie de m'associer aux très talentueux Omar Sy et Hugo Gélin pour mon premier film. Il s'agit tout simplement d'une comédie romantique réalisée par des gens qui s'aiment et se font rire», a déclaré Nina Rives.

Cette comédie marque un retour à un style plus léger pour Omar Sy, après avoir enchaîné les rôles dans des drames tels que «L'affaire des inconnus», «Le livre de Clarence» et «Père et soldat».