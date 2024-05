Tom Cruise dévoile des photos de tournage de Top Gun, près de quarante ans après sa sortie

Tom Cruise a dévoilé plusieurs clichés du tournage du premier volet de Top Gun, trente-huit ans après sa sortie.

Un vent de nostalgie. Tom Cruise s’est plongé dans ses souvenirs à l’occasion de la journée Top Gun, qui se tient le lundi 13 mai. L’interprète de Pete «Maverick» Mitchell, rôle qui a fait exploser sa carrière, a publié sur ses réseaux plusieurs clichés en noir et blanc de l’équipe du film, lors du tournage du premier volet, sorti en France en septembre 1986.

Au fil de ces photographies, l’acteur, alors âgé de 23 ans, apparaît notamment au côté du réalisateur Tony Scott, décédé en 2012, puis entouré de ses partenaires de l’époque en pleine séance de briefing dans un hangar, mais aussi en présence du producteur du film, Jerry Bruckheimer, ou encore avec l’acteur Val Kilmer, alias Ice man.

Tom Cruise remercie les fans

«Il est incroyable de se remémorer les trente-huit années d'existence de Top Gun. Pour les fans qui nous accompagnent depuis le début, il n'y aurait pas de journée Top Gun sans vous», a commenté l’acteur de 61 ans, qui en mai 2022 a créé l’événement en reprenant son rôle dans «Top Gun : Maverick», trente-cinq ans après la sortie du premier opus.

Un deuxième volet auquel Tom Cruise a d’ailleurs fait allusion en postant également une photographie du tournage de ce second opus, le montrant entouré de caméras en tenue de pilote, observant une photographie en noir et blanc de lui-même et de Val Kilmer.

Cette suite réalisée par Joseph Kosinski a généré plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial, ouvrant la voie à un Top Gun 3. Le scénario serait d’ailleurs en cours de développement selon le producteur Jerry Bruckheimer. La succes story ne semble donc pas prête de s'arrêter.