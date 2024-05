Festival de cannes 2024 : Léna Situations, Squeezie, Sananas… Quels sont les influenceurs les plus attendus sur le tapis rouge ?

Comme les années précédentes, de nombreux créateurs de contenu assisteront au festival de cinéma international qui se tient chaque année à Cannes, et dont Camille Cottin vient d'inaugurer la 77e édition hier. Leur présence au Festival de Cannes est pourtant régulièrement remise en question.

«The place to be». Alors que la 77e édition du Festival de Cannes s’est ouverte ce mardi 14 mai, les célébrités de divers horizons sont attendues pour cet événement prestigieux, y compris des personnalités qui ont connu le succès grâce aux réseaux sociaux et internet, et qui ont déjà fait sensation sur la Croisette l'année dernière.

Parmi les influenceurs qui devraient monter les célèbres marches, Léna Mahfouf, plus connue sous le pseudonyme de Léna Situations, devrait à nouveau répondre présente, malgré les attaques virulentes qu'elle a pu subir sur son physique l'année précédente. En début d'année, la créatrice de contenu était à la cérémonie des César 2024 afin d'animer un live TikTok, marquant sa popularité grandissante dans le 7e art.

Comme elle, Théodort, Cyprien et Mastu, qui ont participé l'année dernière, ainsi que d'autres personnalités notables de la toile, telles que Squeezie, Michou, Tibo InShape et sa compagne Juju Fitcats, Fatou Guinea, Paola Locateli, Natoo, Gaëlle Garcia Diaz, et bien d'autres encore, seront de la partie.

Pour l'édition 2024, les marques partenaires du festival joueront une fois de plus un rôle crucial, en invitant une sélection de leurs ambassadeurs à participer aux festivités. Air France, par exemple, a offert à plusieurs TikTokeurs, dont Valentine Siné, Eliot Guilloux, Tristan Mattioli, Piwerre, ou encore Richard, une expérience privilégiée aux Canneseries, Festival International des Séries de Cannes. Il ne fait donc aucun doute que ces personnalités seront de nouveau présentes sur le tapis rouge.

En outre, l'agence WOÔ, avec deux de ses clients L’Oréal, ont permis à plus de 16 talents, tels que Cassandra Cano et Sananas, d'assister à une soirée sur la plage du Majestic à Cannes, avec pour objectif, entre autres, la montée des marches et la création de contenu pendant 24 heures.

TikTok, nouveau poids lourd du cinéma ?

Même OVH et Canal+ ont participé, en invitant des personnalités telles que Monsieur Grrrr et le couple Léa Charpentier et Julien Geloën à monter les marches, démontrant ainsi la diversité et l'ouverture du festival aux nouvelles formes de création et de partage culturel.

Forts de leur partenariat à Cannes depuis 2017, le CNC Talent et YouTube ont invité les vidéastes Enora Hope, El Hadj Kamera (Keutru), Charlie Danger (Les Revues du monde), Ludoc, Clémentine Meyer (Cinéma et politique), ainsi que David Honnorat (Calmos) à passer plusieurs jours sur la côte cette année, afin de «développer des passerelles entre différentes générations de créateurs et différentes écritures, celle du web et du cinéma».

La plate-forme TikTok, en tant que partenaire du festival pour la troisième année consécutive, a convié Antton Racca (5,6 millions d'abonnés), Hugo Décrypte (6,1 millions d'abonnés), ClaraRunaway, Paul Du Chemin, et neuf autres créateurs à participer aux soirées, projections, cocktails, conférences de presse et séances photo afin d'offrir un point de vue unique aux internautes.

Au fil des ans, les créateurs de contenus se sont imposés dans le domaine du cinéma, grâce à leurs impacts sans précédent. Le hashtag #OnRegardeQuoi sur TikTok a cumulé plus de 300 millions de vues en France, permettant à la communauté de partager ses avis, ses coups de cœur, de réinterpréter des scènes cultes, et surtout d'amplifier le succès de films, tels que «Anatomy of a Fall», «Saltburn» ou encore «Le Consentement».