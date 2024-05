Nicolas Cage va jouer Spider-Man Noir dans une série en live-action

L'acteur américain Nicolas Cage va à nouveau jouer le super-héros Spider-Man Noir, mais cette fois dans une série live-action.

Grosse nouvelle pour tous les fans de Marvel. Nicolas Cage va jouer dans la série live-action «Noir», qui a été commandée par MGM+ et Amazon Prime Video.

«Élargir l'univers Marvel avec 'Noir' est une opportunité unique (…) l’extrêmement talentueux Nicolas Cage est un choix idéal pour notre nouveau super-héros», a ce mardi déclaré Vernon Sanders, responsable de la télévision pour Amazon MGM Studios, selon les propos rapportés par Variety.

Nicolas Cage avait déjà prêté sa voix à Spider-Man Noir dans le film d'animation primé aux Oscars «Spider-Man : Into the Spider-Verse». Ce sera la première fois que le personnage sera représenté dans un projet live-action.

Selon le synopsis officiel, «Noir» racontera l'histoire «d'un détective privé vieillissant et malchanceux (Cage) dans le New York des années 1930, qui est obligé de se débattre avec sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville».

Showrunnée par Oren Uziel et Steve Lightfoot, en collaboration avec l’équipe d’«Into the Spider-Verse», la série marquera le premier rôle régulier à la télévision de la carrière de Nicolas Cage.