Olivia Rodrigo : son album «SOUR» est l'album féminin le plus écouté de l’histoire sur Spotify

À seulement 21 ans, Olivia Rodrigo détient le record de l'album féminin le plus écouté de tous les temps sur Spotify, avec son premier opus «SOUR».

Dans les annales. Près de trois ans après sa sortie, l’album «SOUR» de la chanteuse Olivia Rodrigo est entré dans l'histoire de la musique en ligne, en devenant l'album féminin le plus écouté de tous les temps sur Spotify.

Sorti le 21 mai 2021, ce premier opus, composé de seulement onze titres, a rapidement conquis à la fois les fans et les critiques, accumulant 12,27 milliards d'écoutes sur la plate-forme de streaming.

L'album, qui explore les neuf étapes d'une rupture amoureuse, a battu le record de l'album le plus écouté en une semaine pour une artiste féminine sur Spotify, avec des titres à succès tels que «Drivers License», premier single de l'album (et de la chanteuse), qui a passé huit semaines consécutives en tête du classement Billboard Hot 100.

Devant Dua Lipa, Billie Eilish et Taylor Swift

Un an après la sortie de l'album, Olivia Rodrigo a entrepris une tournée triomphale en Amérique du Nord, au Canada et en Europe, baptisée «Sour Tour».

Most streamed female albums on Spotify:





#1 SOUR 12.27B



#2 DUA LIPA 12.27B



#3 Future Nostalgia 12.22B



#4 WWAFA, WDWG? 10.98B



#5 Lover 10.19B



#6 don't smile at me 9.32B



#7 Midnights 8.9B



#8 1989 8.1B



#9 SOS 7.9B



#10 reputation 7.9B





OUT: folklore 7.9B

L’album a surpassé «Future Nostalgia» de Dua Lipa, ainsi que «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», de Billie Eilish et «Lover», «Midnights» et «Reputations» de Taylor Swift.

Olivia Rodrigo est actuellement en pleine tournée de 57 dates, le «Guts World Tour», pour promouvoir son second projet «Guts» à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.