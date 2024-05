Yellowjackets : le tournage de la saison 3 a commencé

Après une longue attente, la saison 3 de la série «Yellowjackets» est officiellement en production.

Un an après la diffusion du final de la saison 2, la saison 3 de la série «Yellowjackets», diffusée en France sur CANAL+ et myCANAL, est officiellement en tournage, a annoncé ce mardi Paramount+, en publiant une série de photos inédites sur Instagram, avec une légende adressée aux fans avides de connaître la suite qui fait allusion à la situation désespérée dans laquelle se trouve les personnages : «Nous savons que vous mourez de faim».

Les images replongent en effet dans les bois où ces derniers ont dû survivre avant de regagner la civilisation. La première page du scénario de l'épisode 1 apparaît dans le dernier cliché. Malheureusement, elle ne contient pas de titre qui pourrait éclairer un tant soit peu sur l’intrigue à venir. Elle confirme néanmoins le fait que les créateurs de la série Jonathan Lisco, Ashley Lyle et Bart Nickerson ont planché sur cette nouvelle saison.

La production du thriller psychologique avait été retardée en raison de la grève des scénaristes et des acteurs. Il faudra a priori désormais attendre 2025 pour la diffusion.

«Yellowjackets» suit un groupe d'adolescents impliqués dans un accident d'avion survenu en 1996, et raconte dans le même temps ses conséquences sur leur vie, des années plus tard. Créée en 2021, la série, qui compte sept nominations aux Emmy Awards avec ses deux premières saisons, a été acclamée aussi bien par le public que par la critique.

L'aventure va s'assombrir

Le casting des Yellowjackets période années 1990 comprend Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson et Courtney Eaton, tandis que la période années 2020 embarque Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis, Christina Ricci, Lauren Ambrose et Simone Kessell.

Attention spoiler ! À la fin de la finale de la saison 2, les adolescents se réveillent et trouvent leur cabane incendiée, vraisemblablement par Ben (Steven Krueger), et ils sont enfermés à l'intérieur. Ils parviennent à enfoncer la porte mais doivent trouver un nouvel endroit où vivre dans la nature.

«La saison dernière, le retournement de situation a été si rapide et on a eu l'impression que la conversation avec [les scénaristes] à propos de la saison s'était déroulée à mi-chemin de la saison», a cette semaine déclaré au magazine People Melanie Lynskey, qui joue la version adulte de l'un des survivants de l'accident. «Alors maintenant, parler avant même le début de la saison et qu'ils ont tout planifié, c'est tout simplement super excitant.»

La triple nommée aux Emmy Awards a hâte de voir ses camarades, dont Warren Cole et Christina Ricci : «Tout le monde me manque», s'est enthousiasmée l’actrice. «Je me dis : ‘Oh, je peux avoir des scènes avec Warren ! Je peux avoir des scènes avec Christina !'»



Parmi les rares indiscrétions qui ont circulé sur les prochains épisodes, Melanie Lynskey a révélé que lors d'une conversation avec les scénaristes, elle avait été informée que «les choses allaient devenir très sombres pour Shauna (son personnage)».