«Dune : Prophecy» : un premier teaser alléchant pour la série dérivée des films

Attendue à l’automne 2024 sur MAX, «Dune : Prophecy» vient de dévoiler son premier teaser. La série plantera son décor 10.000 ans avant les événements des films de Denis Villeneuve, avec une intrigue centrée sur les origines et les secrets du Bene Gesserit.

Un nouveau chapitre. Après le succès colossal de «Dune : Deuxième Partie», Warner Bros. et MAX viennent de publier le premier teaser de «Dune : Prophecy», la série dérivée de la saga cinématographique adaptée du roman de Frank Herbert. Déclinée en six épisodes, elle est l’adaptation du roman «La Communauté des sœurs», écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, inscrit dans le sous-cycle littéraire «Dune, les origines».

L’histoire débutera 10.000 ans avant la naissance de Paul Atréides, et permettra aux téléspectateurs de découvrir la genèse de cette communauté de femmes aux immenses pouvoirs qui deviendra la surpuissante Bene Gesserit. Capables notamment de percevoir le passé ou l'avenir, et d'imposer leur volonté en utilisant la Voix, ces femmes, craintes et respectées, sont réputées pour user de leur importante influence dans la société pour poursuivre un mystérieux dessein.

La série, attendue à l’automne 2024 sur MAX, pourra compter sur les présences d’Emily Watson, Mark Strong, Travis Fimmel, Jade Anouka, Chris Mason, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, ou encore Chloe Lea. Elle est pilotée par Alison Schapker, avec Anna Foerster comme réalisatrice.