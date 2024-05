Festival de Cannes 2024 : les plus beaux bijoux aperçus sur le tapis rouge

Depuis ce mardi, coup d’envoi de la 77e édition du Festival de Cannes, les stars se succèdent sur l'emblématique tapis rouge, tirées à quatre épingles, et parées pour l’occasion de leurs plus beaux bijoux. Voici celles qui ont tout particulièrement illuminé la Croisette.

Anya Taylor Joy

Pour sa montée des marches, Anya Taylor Joy, la star de «Furiosa», le nouveau Mad Max présenté à Cannes, a arboré un magnifique collier serti de plus de 68 carats de diamants, confectionné par la Maison de joaillerie américaine Tiffany & Co.

Anya Taylor-Joy for the premiere of ‘FURIOSA: A MAD MAX SAGA’ at the Cannes Film Festival. pic.twitter.com/3ft2SzaIpU — Film Updates (@FilmUpdates) May 15, 2024

Araya A. Hargate

L'actrice thaïlandaise Araya A. Hargate a attiré tous les regards avec son collier en cristal de roche et or blanc signé Boucheron. Elle portait aussi les boucles d’oreilles assorties, issues de la collection «Hiver Impérial».

Taylor Marie Hill

De son côté, la comédienne américaine et mannequin Taylor Marie Hill a défilé dans une longue robe bustier noire et blanche, sublimée par un collier étincelant de la joaillerie de luxe Messika.

Meryl Streep

Âgée de 74 ans, l’actrice américaine Meryl Streep, qui a reçu une Palme d'or d'honneur, a foulé le tapis rouge tout de blanc vêtue, avec d’imposantes boucles d’oreilles pendantes «Fred Leighton».

Émilie Dequenne

Émilie Dequenne, en rémission d'un cancer, a elle aussi fait une apparition remarquée. Face à une horde de photographes, l'actrice belge a pris la pose dans une tunique moutarde, qu'elle a accessoirisée avec une boucle d'oreille colorée et originale imaginée par la Maison Boucheron. Il s'agit d'un oiseau incrusté de pierres précieuses.

Virginie Ledoyen

Le jour de la cérémonie d'ouverture, la comédienne Virginie Ledoyen portait des bijoux de la collection Messika by Kate Moss : une bague, un earcuff et des boucles d'oreilles parfaitement accordées à sa robe Givenchy aux épaules dénudées.