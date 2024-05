The Last of Us : les deux premières images de la saison 2 dévoilées

MAX vient de publier les deux premières images de la saison 2 de «The Last of Us», avec Pedro Pascal dans la peau de Joel, et Bella Ramsey dans celui d’Ellie. À noter que ce deuxième chapitre effectuera un bond dans le temps de plusieurs années.

Le temps qui court. En attendant le lancement de la saison 2 dans le courant de l’année 2025, MAX a dévoilé deux clichés exclusifs de Pedro Pascal et Bella Ramsey. On y découvre Joel avec des cheveux un peu plus long, et le visage marqué. Ellie apparaît plus mature, une arme à la main.

Dans le jeu vidéo «The Last of Us : Part II», l’action se déroule cinq ans après le premier volet. Ellie n’est plus une jeune fille naïve, et entretient une relation avec Dina au sein de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Elle éprouve les pires difficultés à pardonner le mensonge de Joel après avoir découvert la vérité sur ses agissements.

Leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais elle se trouve face une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.

Selon le showrunner, Craig Mazin, cette saison 2 tentera de respecter la temporalité du jeu vidéo, tant en y insérant des moments situés entre les deux périodes. «Le saut dans le temps est important à un certain degré. Cela reflète le changement dans la nature des relations entre Ellie et Joel, à mesure qu’elle grandi. Dans le deuxième jeu, on peut également voir des moments qui se situent entre les deux versions», confiait-il au site américain Collider, en mars 2023.