Travis Kelce : le compagnon de Taylor Swift raconte ses premiers jours de tournage dans la série «Grotesquerie» de Ryan Murphy

Le triple vainqueur du Super Bowl Travis Kelce, compagnon de la popstar Taylor Swift, a été embauché par Ryan Murphy pour jouer dans sa prochaine série intitulée «Grotesquerie».

Compagnon de la chanteuse la plus populaire au monde - alias Taylor Swift - et sportif-star, rien ne résiste à Travis Kelce. A 34 ans, celui qui vient de signer une prolongation de contrat de deux ans avec les Kansas City Chiefs, a voulu s’essayer un peu au métier d’acteur. Comme l’a remarqué Deadline, il a évoqué cette nouvelle expérience lors d'un épisode de son podcast New Heights, diffusé ce mardi. Et l’ailier s'est montré très enthousiaste à propos de sa participation au tournage de «Grotesquerie», de Ryan Murphy.

Dans cette série FX, il donne notamment la réplique à Niecy Nash-Betts («Scream Queens»). «Ça a été tellement amusant», a-t-il déclaré. «Ryan Murphy est un incroyable scénariste, réalisateur, producteur, tout cela, mec. Il est juste – il n’y a rien qu’il ne sache pas faire et tout le monde a tout fait pour me mettre à l’aise», a-t-il raconté. «En plus il me donne simplement les indications et le coaching dont j'ai besoin pour décrire mon rôle.» Travis Kelce concède qu’il a vraiment besoin d’être aiguillé, soulignant qu’il est totalement novice dans cet exercice. «Je me sens comme un amateur, a-t-il dit. Je n'ai pas encore été viré, donc je pense que nous nous en sortons bien», a-t-il plaisanté.

Sur la série et son personnage, il n’a pas voulu donné trop de détails. «Je ne veux pas trop en dire (mais) chaque scène a été très amusante à jouer (...) Je le prends juste scène par scène et j'essaie de m'assurer de me souvenir de mes répliques. Je suis très amateur dans ce domaine», a-t-il répété.

A propos du fait que Ryan Murphy lui accorde sa confiance, il explique avoir «été un peu époustouflé et un peu choqué qu'il soit prêt à me donner un rôle comme celui-ci, car c'est un rôle important dans la série (…) Il semblait très confiant dans le fait que je sois capable de faire (…) J’espère que je vais pas le décevoir», a-t-il conclu.