Victoria's Secret : après les polémiques en 2018, le célèbre défilé de la marque de lingerie fera son retour cette année

Les célèbres anges de Victoria's Secret défileront à nouveau en automne 2024, après près de six ans d'absence, comme l'a annoncé la marque sur les réseaux sociaux, le mercredi 14 mai.

Un retour gagnant ? La célèbre marque de lingerie américaine Victoria's Secret a révélé le mercredi 15 mai que son défilé annuel, absent depuis 2018, ferait son grand retour plus tard cette année.

«Nous avons lu les commentaires et vous avons entendus. Le défilé de mode Victoria's Secret est DE RETOUR et reflètera ce que nous sommes aujourd'hui, en plus de tout ce que vous connaissez et aimez : le glamour, le défilé, les ailes, le divertissement musical, et plus encore ! Restez à l'écoute... ça devient de plus en plus emblématique à partir d'ici», est-il écrit en légende d’une vidéo promotionnelle sur le compte de la marque.

Des controverses en série

Limited Brands, la société mère de Victoria's Secret, a annulé le défilé de mode en 2019, en raison d'une polémique suite à l'affaire Jeffrey Epstein, mais également à cause des critiques émises par des associations religieuses telles que l'American Decency Association, et des associations féministes comme whatisvictoriassecret.com pour son utilisation de la «pornographie soft» dans ses publicités. Elle a aussi été la cible de groupes de défense de l'environnement comme l'association Victoria's Dirty Secret, qui affirme que ses catalogues non recyclés contribuent à la déforestation.

Enfin, Victoria's Secret a été pointé du doigt à cause de son image représentée uniquement par les Anges, eux-mêmes considérés comme exclusifs. La marque a annoncé travailler dès à présent avec des représentantes de tout milieu en juin 2021, pour diversifier ses mannequins, sans vraiment réussir à convaincre.

Dans une page foire à questions sur son site web mercredi, Victoria's Secret a promis des «mises à jour reflétant nos valeurs et la mission de la marque aujourd'hui», déclarant que le nouveau format du défilé de mode serait inclusif. «Victoria's Secret se concentre sur la célébration et le soutien de toutes les femmes, et cela ne changera pas de sitôt», a indiqué la page.

Un show culte

Aucune date exacte n'a encore été communiquée pour le Victoria's Secret Fashion Show de 2024, mais la vidéo de promotion laissait entendre qu'il se déroulerait à l'automne.

Le défilé de mode Victoria's Secret, qui a commencé en 1995, a présenté au fil des ans des performances remarquables d'artistes tels que Rihanna, Ariana Grande et Taylor Swift, et a mis en avant des mannequins comme Heidi Klum et Kendall Jenner.

L'année dernière, le défilé a presque fait son retour avec «The Tour '23» de Victoria's Secret, un événement «réinventé» qui a été diffusé en streaming sur Prime Video.