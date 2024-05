«The Witcher, saison 4» : les premières images de Liam Hemsworth dans la série ont été postées sur Internet

Dans la saison 4 de «The Witcher», Liam Hemsworth aura la lourde responsabilité de prendre le relais d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Les premières images du comédien dans le rôle principal ont toutefois de quoi rassurer les fans.

Indiscrétion de tournage. Les premières images de Liam Hemsworth sur le tournage de la saison 4 de «The Witcher» viennent de fuiter sur Internet. Le comédien a hérité du rôle de Geralt de Riv après la décision d’Henry Cavill de quitter la série de Netflix. Et il semblerait que la transition ne soit qu’un détail, tant il apparaît physiquement crédible dans le costume du héros.

HQ #new @liamhemsworth Is Seen On The Set Of ‘The Witcher’ For The First Time on May 14, 2024 #liamhemsworth pic.twitter.com/i6f1FbKlWM

— liam Hemsworth news (@liamhemsnewss) May 16, 2024